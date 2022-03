80 quintali di aiuti e di amore in viaggio verso la Romania

NewTuscia – TARQUINIA – E’ partito questa mattina verso le ore 12 il camion di Nomadelfia con a bordo circa 80 quintali di viveri, vestiario, prodotti igienico-sanitari, medicinali con direzione la nostra sede di Brasov (Romania) che è ormai diventata un punto di transito per decine di migliaia di profughi in fuga dall’Ucraina.

“La nostra iniziativa “Cuori e Mani per l’Ucraina” sta crescendo a dismisura in un flusso ininterrotto di bene – ha detto il presidente Luca Bondi – grazie al coinvolgimento di centinaia di famiglie e singoli e di numerose realtà dei territori italiani che ci ha permesso di raccogliere questo materiale e ancora di più. Ringrazio moltissimo la Comunità di Nomadelfia che non solo ha aderito alla nostra iniziativa ma ci ha messo a disposizione il loro Tir e il personale per portare il tutto a Brasov dove i nostri volontari locali provvederanno alla distruzione del materiale alle numerose famiglie che lì stanno arrivando dalla vicina Ucraina. Infine ringrazio in particolar modo l’UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e la sua presidente Noemi Di Segni per la collaborazione e l’accoglienza verso queste famiglie”.

A caricare il camion erano presenti numerosi ragazzi dell’Istituto Cardarelli di Tarquinia, gli stessi che nelle scorse settimane hanno raccolto parte di quel materiale, molti volontari di Semi di Pace e numerosi ucraini ospiti di alcune famiglie di Tarquinia.

Sono già 41 le persone ucraine accolte da amici di Semi di Pace e oggi si sono trovati con le nostre coordinatrici Monica Calzolari e Nicoletta Axinte per visitare la nostra Cittadella, per conoscersi tra di loro ma anche per avere aiuto e informazioni su come muoversi in Italia per gli aspetti burocratici.

La raccolta di viveri, medicinali, prodotti sanitari continua incessantemente presso la cittadella e pure invitiamo, chi potesse, a donazioni di carattere economico per sostenere le ingenti spese di spedizione del materiale. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione di:

SCUOLE

istituto ” Vincenzo Cardarelli” di Tarquina

istituto comprensivo di Montalto di Castro

istituto ” S. Rosa” di Viterbo

scuola primaria Santa Maria del Paradiso di Viterbo

istituto ” guglielmo marconi” di Civitavecchia

istituto “p. Alberto Guglielmotti” di Civitavecchia

scuola ” Renata Borlone” di Borgata Aurelia, istituto comprensivo don Lirenzo Milani

istituto alberghiero “Alessandro Farnese” Caprarola – sede di Montalto di Castro

scuola Americana di Viterbo

COMUNI: Ischia di Castro e del Comune di Canino

PARROCCHIE:

Parrocchia e Oratorio Santa Maria della Verità di Viterbo

Santa Chiara di Latina

Santa Maria Annunziata di Borgo Montello – Latina

ASSOCIAZIONI

Caritas Canino

Croce Rossa Sezione Canino

Adocast

Canino 2008

Avis Canino

Gruppi Agesci Cisterna 1 e 2

Arte Ritmica Tarquinia

Scout D’Europa Tarquinia

Arciconfraternita di Misericordia Pescia Romana

E di tutte le Reti Territoriali Semi di Pace

RINGRAZIAMO anche per le numerose donazioni ricevute in denaro dall’Italia e dagli Stati Uniti D’America.

“Questa unione di tantissimi singoli, famiglie, realtà varie – ha concluso Luca Bondi nel salutare il camion in partenza dalla Cittadella di Semi di Pace (sul nostro profilo ufficiale di Facebook trovi tutto il foto racconto della giornata) – è la vera forza dell’amore che nessuna guerra, nessun odio, nessuna discriminazione potranno mai fermare!”

Oltre alla raccolta di generi di prima necessità ricordiamo anche gli altri due modi per poter partecipare a “Cuori e Mani per l’Ucraina”:

1) raccolta fondi da destinare:

a) alle comunità francescane presenti nel paese e già operative per accogliere famiglie, bambini ed anziani per i quali serviranno viveri e medicinali.

b) ai volontari dell’associazione semi di pace, in Romania, per gli interventi necessari a favore dei profughi che stanno arrivando nel paese.

Conto corrente Postale N. 11149010 – IBAN IT45P 07601 14500 0000 11149010

C/C bancario n° 20180 presso BCC ROMA – Ag. Tarquinia – IBAN IT78V 08327 73290 0000 000 20180

intestati a: Associazione Umanitaria Semi di Pace ODV

La Cittadella – Loc. Vigna del Piano, snc

01016 Tarquinia VT – C.F. 90030440565 – Causale: pro Ucraina

2) manifestazione di disponibilità, qualora servisse, per l’ospitalità di singoli o famiglie nella propria casa o in abitazioni libere

Per tutte le ulteriori informazioni rivolgersi a: emergenzaucraina@semidipace.org– segreteria@semidipace.org oppure telefono 0766 842709