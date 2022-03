Tennis, in serie C esordio vincente del Tc Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Partono i campionati a squadre e si registra l’ottimo esordio dei ragazzi del Tennis Club Viterbo che battono in casa Colle degli Dei ( circolo di Velletri) 4-2.



La squadra, neopromossa dalla D1 e sponsorizzata da Banca Lazio Nord , allunga subito e si porta sul 3-1 dopo i singolari grazie alle belle vittorie di Simone Poeta ( 6/1 6/4 su Cicogna Gianmarco), Di Marco Calandrelli ( 6/4 6/2 su Leonardo Ciriaci ) e di Fausto Barili che vince 7/5 al terzo contro Gianmarco Milan un match tiratissimo durato 3 ore.



Il punto decisivo è poi arrivato dal doppio Barili-Poeta nella sfida senza storia con la coppia Favale-Cruciani ( 6/2 6/3 il risultato).



Grande soddisfazione al circolo viterbese anche per la buona cornice di pubblico che ha assistito agli incontri, era importante partire bene per una squadra composta da tanti ragazzi giovani e da qualche giocatore più esperto.



Domenica a Ronciglione andrà in scena il derby tra il T.C.Viterbo e il circolo ASD Punta del Lago.