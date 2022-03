Il punto sulla ventunesima giornata di Promozione

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Allunga in graduatoria l’ Antica Aurelio (53 punti) che spassa agevolmente in casa della Fulgur Tuscania (18), in rete Di Giovanni, Sganga Rocchi e vola a più nove in graduatoria. Tolfa (44) canale Monterano (23) termina 3-3. Bene il Nuovo Borgo San Martino (44) che batte 2-0 il Borgo Palidoro (17) in rete Proietti e Paraschiv. Il Fregene Maccarese (40) batte 2-1 il Pescia Romana (34) Mariani e Scifoni portano in doppio vantaggio i padroni di casa, Giambi accorcia le distanze. Rociglione United (11) Santa Marinella (36) termina 0-1 ci pensa Belardinelli su rigore.

Il Carbognano (35) travolge la Sorianese (27), 3-1 il punteggio in gol Dabo su calcio di rigore, Migliorini e Mangione per i locali, mentre gli ospiti aveva accorciato Labate. Tre punti anche per il Montefiascone (27) che batte 1-0 L’ Atletico Soccer Academy (31) Medori a segno. Ok il Pianoscarano (15) che espugna 3-2 Passoscuro (16) nel match salvezza, in rete bin rete per i rionali Taratufolo e De Domicis (doppietta)per i locali De Biasio e Di Fiandra.