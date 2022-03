Gli artisti sardi alla 9^ edizione di premio Lucio Dalla

NewTuscia – La Sardegna è stata ben rappresentata alla 9^ edizione di Premio Lucio Dalla svoltasi dal 3 al 5 Marzo scorso. Gli artisti in concorso sono stati i cantautori Manuel Rossi Cabizza, Giovanni Casali, Alessandro Cioko Lopresti e Luca Cocco in qualità di ospite fortemente voluto dal Patron Maurizio Meli.

Una tre giorni romana, tra prove e Finalissima, che ha fatto calare gli artisti di tutta Italia in una full imersion che mai si era vista in 9 anni di Premio col placet delle 3 giurie di qualità.

La serata di Finalissima sarà trasmessa Martedì 22 Marzo alle ore 21,30 su Odeon Tv al canale 177 e in streaming su https://www.grupposciscione.it/odeon-2/ .



Chi sono questi grandi artisti sardi affacciatisi ad una scena così importante del panorama musicale italiano:



Manuel Rossi Cabizza, sassarese, è notissimo in Sardegna per le sue opere musicali e per essere al fianco di Piero Marras da oltre 20 anni. Polistrumentista, produttore musicale, cantautore, autore e compositore e amante della vita campagnola (come si può vedere nel suo video “Internet è veloce” passato anche nella trasmissione della 5^ Vetrina di Premio Lucio Dalla dello scorso Sanremo in nazionale su Odeon Tv. Il brano con cui si è presentato invece in concorso si intitola “Dio ubriaco”. Titolo che certamente ha fatto drizzare l’interesse delle giurie per cui il posto in Finalissima.



Cioko, all’anagrafe Alessandro Lopresti, madre di Paulilatino e molto legato alle sue radici sarde, alla sua seconda partecipazione a Premio Lucio Dalla finito dritto dritto in Finalissima quasi ad esorcizzare l’esclusione da quella della precedente edizione.



Luca Cocco, molto noto come organettista di Ardauli nelle piazze della Sardegna e in alcuni Festival internazionali, fortemente voluto dal Patron Maurizio Meli in qualità di ospite, ha interpretato 3 brani strumentali dell’etnico sardo miscelati in pochi minuti che hanno incantato la platea del Teatro Tv. Fuori dal raggio delle telecamere, Patron Meli improvvisava un imprevedibile Passu Torrau.



Jean Casali, all’anagrafe Giovanni Casali di La Maddalena, non è entrato in Finalissima per un pelo ma il brano presentato è stato molto apprezzato considerata l’attualità. Piano e voce per riportare tutta la platea ad un preciso richiamo di attenzione ad una concettualità sociale.



In questa edizione il Premio Lucio Dalla non ha regalato un posto in podio alla Sardegna ma nella propria storia può annoverare ben due Premi della Critica all’isola assegnati a Antonello Frongia (2^ edizione) e Rita Medda (6^ edizione).



La 9^ edizione di Premio Lucio Dalla è stata assolutamente la più intensa fino ad oggi. Le emozioni di backstage durante tutta la “Classica 3 Giorni” erano fortissime e condivise tra tutti gli artisti in concorso. La massima emozione, tra produzione, giurie, artisti e pubblico è stata quella di vedere tinto di rosa Premio Lucio Dalla dopo ben 9 anni.

Il pensiero di Maurizio Meli Patron di Premio lucio Dalla:

“quando ricevetti l’iscrizione di Manuel Rossi Cabizza provai un’immensa emozione e lui sa perché”.

“Luca Cocco era 4 anni che mi premeva per venire al Premio come concorrente ma no si potiat fai e allora l’ho ospitato viste le sue grandi qualità musicali”.



“Giovanni Casali mi ha scritto varie volte ma non riusciva mai ad incastrare il calendario suo di lavoro con quello del Premio. Quest’anno ci siamo riusciti.

“La Sardegna ha tanto da farsi ascoltare nel panorama europeo musicale. Il pop alternativo di Manuel Rossi Cabizza sarebbe apprezzatissimo in ambienti quali quelli londinesi e berlinesi così come il pop-etico di Luca Cocco all’organetto che mi si è presentato con un mix tra Ballu Tundu e spamodico rock inglese. La parentesi sarda la concludo con Giovanni Casali che al Premio ha portato un brano contro la guerra (presentato al Premio in tempi non sospetti vista la situazione attuale).

“Sono felice della partecipazione di questi artisti sardi e del senso artistico con cui si sono messi in corsa in un contesto stivaliero che spesso dalla Sardegna è difficile e faticoso arrivarci. Uno dei miei più grandi desideri è che la Regione Sardegna istituisse un fondo regionale per agevolare gli artisti ai costi di trasporto veramente troppo onerosi e soprattutto in estate quando si svolgono premi e festival importanti italiani in cui atavicamente, per questi motivi, la Sardegna è rappresentata poco o niente. E è un gran peccato perché tanti artisti sardi meriterebbero di calcare certe ribalte nazionali come fanno tanti altri artisti da ogni angolo d’Italia”.



Appuntamento dunque in Tv Martedì 22 Marzo alle ore 21,30 per la messa in onda della 9^ edizione di Premio Lucio Dalla con artisti da tutta Italia su Odeon Tv al canale 177 e in streaming su https://www.grupposciscione.it/odeon-2/ .