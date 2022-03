Canili, Capolei (FI): “Riqualificare e ripensare le strutture per tutelare la salute degli animali”

NewTuscia – ROMA – Ogni anno nel Lazio un gran numero di cani randagi transita nei canili regionali. A causa della detenzione, questi animali spesso rischiano di piombare in uno stato depressivo e traumatico, con conseguenti comportamenti anomali, nonostante le cure e l’assistenza dei volontari.

Abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio regionale del Lazio per chiedere alla Giunta di investire fondi di bilancio per riqualificare e ripensare le strutture. Oltre ad ammodernare gli spazi, la nostra proposta è di creare apposite aree dedicate all’organizzazione di corsi di formazione rivolti a educatori, volontari, e futuri proprietari. Per dare la possibilità alle persone interessate di approcciarsi agli animali, di conoscerli, ed eventualmente di affezionarsi a loro, realizzando così un’adozione consapevole.

Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio