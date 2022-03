7^ Motobenedizione dell’ UMV

NewTuscia – VITERBO – Dopo 2 anni di ferma a causa della pandemia Covid domenica 20 marzo 2022 si è celebrata la 7^ Motobenedizione dell’Unione Motoclub Viterbese.

I motociclisti che fanno parte dei vari motoclub che compongono l’U.M.V. (Amici in moto di Gallese, Cerberi, Desmotuscia, Fazzamaia, Made in Maremma, Scoordinati e Boornfree) insieme ad altri club amici intervenuti sia dalla provincia che fuori regione, si sono dati appuntamento nella piazza adiacente la questura di Viterbo e da li sono partiti per un giro turistico che si è articolato intorno al lago di Vico con rientro a Viterbo, dove dopo una sfilata tra le vie del centro il gruppo si è diretto verso un’area privata chiusa al pubblico.

Una volta giunti a destinazione ad attendere i numerosissimi motociclisti che hanno preso parte al tour hanno trovano ad attenderli don Luca che, dopo aver raccontato i suoi trascorsi motociclistici, ha impartito la benedizione a tutti i bikers.

Finalmente dopo tanto tempo il senso di UNIONE dei motociclisti è tornato a farsi vedere, si è rivista quella fratellanza che unisce i centauri, indipendentemente dal tipo di moto posseduta, che sia sportiva, touring oppure custom, quel senso di appartenenza ad un mondo delle due ruote che purtroppo non tutti riescono a capire e condividere, un sentimento di una grande famiglia dove si è tutti fratelli e non ci sono pregiudizi.

Entusiasti per l’ottima riuscita della giornata i componenti dell’U.M.V. danno appuntamento a tutti al 25 aprile dove verrà celebrata la giornata dell’UNIONE speranzosi che sia un’altra bella giornata di amicizia.

Unione Motoclub Viterbese