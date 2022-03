Una Bella Viterbese espugna Pontedera con un secco 2-0 firmato da Volpicelli e Polidori

Maurizio Fiorani



NewTuscia – PONTEDERA – Una bella Viterbese vince 2-0 in trasferta sul campo del Pontedera, grazie alle reti di Volpicelli su calcio di rigore e di Polidori subentrato nella ripresa. I gialloblù di Mr.Dal Canto, con una bella prestazione, si sono imposti per 2-0 sul difficile rettangolo di gioco dello Stadio Mannucci di Pontedera. Questo successo permette alla formazione di Mr.Alessandro Dal Canto di tornare a sperare anche se le altre concorrenti per la salvezza Pistoiese, Imolese e Grosseto hanno tutte vinto.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

PONTEDERA: Melgrati, Espeche, Shiba, Bakayoks, Perretta, (dal 32 della ripresa Regoli),Serena (dal 1 della ripresa Muttoni),Foglia ( dal 17 della ripresa Caponi), Barba (dal 32 della ripresa Catanese),Milani, Magnaghi, Benedetti (dal 32° della ripresa Benericetti).



VITERBESE: Fumagalli, Semenzato (dall’8° della ripresa Pavlev),D’Ambrosio, Martinelli, Urso,Calcagni, Megelaitis, Adopo,Volpicelli,Bianchimano (dal 13 della ripresa Polidori.

A disposizione di Mr.Alessandro Dal Canto: Bisogno, Polito, Iuliano, D’Uffizi, Aromatario, Marenco, Alberico.



Arbitro: Signor Enrico Maggio di Lodi

Assistenti: Signori Francesco Ciancagklini di Vasto ed Antonio Marco Vitale di Ancona

Quarto Uomo: Signor Marco Marchioni di Rieti

CRONACA DELLA PARTITA

L’attaccante della Viterbese Emilio Volpicelli autore della rete del vantaggio gialloblù su calcio di rigore a Pontedera è giunto alla sua 12 rete in campionato



La Viterbese parte subito bene e costringe il Pontedera in difesa

Al 4° del primo tempo la Viterbese passa in vantaggio su calcio di rigore realizzato da Bomber Emilio Volpicelli giunto alla sua 12° rete stagionale, per un atterramento in area di rigore del centrocampista gialloblù Mungo, commesso da Espeche.

Al 19° del primo tempo Viterbese padrona del campo e vicina al 2-0 con Bianchimano che, servito in area di rigore da Mungo, tira forte, ma il portiere del Pontedera Melgrati compie un miracolo e respinge la conclusione.

Nel finale del primo tempo al 42° ancora la Viterbese vicina al 2-0 con un cross in area da parte di Urso, che viene smorzato da un difensore toscano permettendo al portiere Melgrati del Pontedera di parare.

Nella ripresa il Mr.Maraia del Pontedera prova a scuotere la sua squadra con dei cambi inserendo Muttoni e Caponi al posto di Serena e Foglia, ma si segnala solo una conclusione di Barba che viene parata dal portiere Fumagalli della Viterbese.

Al 63° cambio nella Viterbese: esce Bianchimano; al suo posto entra Polidori.

Al 68° la Viterbese trova il raddoppio con un bel goal di Polidori che dal limite trova lo spiraglio giusto e porta i gialloblù sul 2-0.

Nel finale in pieno recupero i toscani falliscono un calcio di rigore con Magnaghi e la partita finisce con il successo della Viterbese per 2-0.



RISULTATI DELLA 33°GIORNATA

OLBIA-SIENA 0-0

ANCONA-MATELICA-CARRARESE 2-0

GROSSETO-VIRTUS ENTELLA 1-0

IMOLESE-MONTEVARCHI 2-0

LUCCHESE-GUBBIO 2-2

PISTOIESE-FERMANA 2-1

PONTEDERA-VITERBESE 0-2

TERAMO-PESCARA 1-1

VJS PESARO-MODENA 0-3

CESENA-REGGIANA SI GIOCA LUNEDI SERA

CLASSIFICA

MODENA 78

REGGIANA 72

CESENA 58

PESCARA 57

VIRTUS ENTELLA 56

ANCONA-MATELICA 50

GUBBIO 46

LUCCHESE 42

VJS PESARO 41

PONTEDERA 40

CARRARESE 39

SIENA 37

MONTEVARCHI 37

TERAMO 37

OLBIA 37

FERMANA 33

PISTOIESE 32

VITERBESE31

IMOLESE 30 (-2)

GROSSETO 28