La Maury’s Com Cavi Tuscania in casa con Casarano per riprendere la corsa

NewTuscia – TUSCANIA – Maury’s Com Cavi Tuscania e Leo Shoes Casarano si affrontano domani alle 18 al Palazzetto dello Sport di Montefiascone nell’incontro valido per la decima giornata di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Dopo i passi falsi di Modica e Palmi, i ragazzi di Sandro Passaro tornano finalmente a giocare di fronte ai propri tifosi in quello che è un vero e proprio scontro al vertice essendo entrambe a 41 punti in classifica a quattro lunghezze dalla capolista Aversa e solo due da Palmi che proprio domani osserva il suo turno di riposo.

Per quanto riguarda gli ospiti, i leccesi vengono da quattro risultati utili consecutivi, comprese le due vittorie nei recuperi infrasettimanali del 6 e del 9 marzo con Aversa e Lecce e quella di domenica scorsa in casa con Marcianise.

“Casarano è una squadra completa in tutti i ruoli -commenta Sebastiano Stamegna, laterale bianco azzurro- e nelle ultime partite si è dimostrata superiore alle squadre affrontare con un filotto di quattro vittorie consecutive. Loro hanno come punta di diamante l’opposto Paoletti che con la sua esperienza aiuta molto la squadra. Da parte nostra, nonostante il periodo non sia dei migliori, soprattutto dal punto di vista degli infortuni, abbiamo giocato le ultime due partite mettendo in campo tutta la nostra forza di volontà ma purtroppo i risultati non sono arrivati. Ma ci sentiamo carichi per la sfida di domenica che essendo uno scontro al vertice sarà sicuramente una bellissima partita”.

Probabile formazione degli ospiti: Ciardo al palleggio con Paoletti opposto, Petras e Baldari laterali, Torsello e Peluso al centro, Pierri libero.

All’andata al PalaCesari di Cutrofiano (Le) finì 2/3 per la Maury’s Com Cavi Tuscania.

Arbitreranno l’incontro, che sarà possibile seguire in diretta su Legavolley.tv, i signori Michele Marotta e Simone Cavicchi. Si gioca alle 18.

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici