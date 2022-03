“Inaugurazione Scuola Biennale di Alta Formazione in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale, 2022/2024”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Sabato 26 marzo 2022 sarà inaugurata la seconda edizione della SAG Scuola Biennale di Alta Formazione in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale (2022-2024) promossa dal Centro per gli Studi Criminologici.

“Tra i qualificati professionisti ammessi alla frequenza della SAG, percorso formativo unico in Europa, che provengono da tutte le regioni di Italia, si annoverano archeologi, giuristi, storici dell’arte, esperti in beni culturali, conservazione e restauro, in diagnostica e Scienze e tecnologie applicate ai Beni Culturali”. A dichiararlo è Marcello Cevoli, Presidente dell’Ente di formazione CSC – Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici.

“Nel corso della cerimonia, dichiara il Direttore Scientifico del CSC, dott.ssa Rita Giorgi, saranno assegnate agli allievi meritevoli le Borse di studio, messe in palio dal CSC, in memoria dell’archeologo Fabio Maniscalco e del Generale dei Carabinieri Roberto Conforti. Le consegne avverranno alla presenza dei familiari delle illustri personalità. Sono previsti altresì due “Premi tesi” intitolati all’archeologo Sebastiano Tusa ed al Magistrato Paolo Giorgio Ferri. L’operato di queste quattro illustri personalità, prosegue il Direttore Scientifico del CSC, indiscusse protagoniste della difesa del Patrimonio Culturale italiano e mondiale, e l’eredità che ci hanno lasciato, sono il filo conduttore che anima la SAG”.

“La Scuola Biennale di Alta Formazione in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale – interviene il Direttore della SAG, dott.ssa Sabina Angelucci – già dalla prima edizione ha stretto apposite convenzioni con numerose Soprintendenze del Ministero della Cultura, Dipartimenti Regionali per la cultura, Musei Civici, Fondazioni, Laboratori di restauro e Case d’Asta, per lo svolgimento di specifici tirocini formativi che gli allievi dovranno seguire durante il percorso di studio biennale. La Scuola, il cui Coordinamento didattico e organizzativo è affidato alla Dott.ssa Sharon Angelucci, e cheadotta una formazione in modalità blended learning, consentirà l’acquisizione delle competenze necessarie per diventare degli specialisti nell’ ambito della Tutela Giudiziaria del Patrimonio Culturale, per svolgere le funzioni di consulenti, redigere perizie e valutazioni su danni al Patrimonio Culturale, su reperti archeologici ed opere d’arte posti sotto sequestro. Si tratta di attività, prosegue il Direttore della SAG, che oltre alla formazione universitaria, richiedono competenze specifiche per tutti coloro che sono chiamati a intervenire nella difesa del Patrimonio Culturale, a contrastare le attività illecite e le organizzazioni criminali operanti nel settore. Particolarmente qualificato il corpo docente, formato dai maggiori esperti del settore in ambito non solo nazionale, che assicura una formazione incentrata sullo studio ed analisi di casi concreti, sulla identificazione dei falsi, redazione di expertise, redazione di perizie tecniche.”

Nel corso della Cerimonia, presenti gli allievi e il corpo docente della SAG, interverranno personalità di spicco nel panorama nazionale ed internazionale, funzionari del Ministero della Cultura, i membri del Comitato Scientifico della SAG, il Presidente del Comitato Scientifico della SAG, Avv. Fabrizio Ballarini, il Direttore della Biblioteca Internazionale Scripta Hic Sunt, dott.ssa Maria Assunta Massini Tarsetti, i direttori delle Aree del CSC, Avv. Claudio Mariani, Dott. Paolo Dattilo, Dott. Giampiero Lattanzi.

Il Presidente del Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici

Marcello Cevoli