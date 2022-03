NewTuscia – RONCIGLIONE – Dal 18 al 20 marzo la Sala Consiliare del Comune di Ronciglione ospiterà il XIX incontro di “Tra Arno e Tevere” con il 2° convegno dal tema “Dietro la maschera: Carnevale dal mondo antico alla contemporaneità”, a cura del “Gruppo interdisciplinare per lo studio della cultura tradizionale dell’Alto Lazio”.

L’evento gode del patrocinio e del contributo economico del Comune di Ronciglione, Comunità Montana dei Cimini, Comune di Canepina, Fondazione Carivit, Banca Lazio Nord, La Canonica dei Fiori di Anna Fendi.

Il ricco programma di incontri prende il via venerdì 18 marzo alle ore 15.30, con il saluto delle autorità presenti e la nota introduttiva del prof. Quirino Galli. Una tre giorni, per un totale di quattro incontri, alla quale prenderanno parte studiosi, antropologi, storici e docenti che si confronteranno sulle diverse sfaccettature del tema carnevalesco, da quelle storiche a quelle culturali, filosofiche ed antropologiche.

Nella nota del Prof. Quirino Galli, organizzatore del convegno, si legge:

“Il livello scientifico del XVIII Incontro di “Tra Arno e Tevere”è stato per unanime giudizio, uno dei più elevati fra tutti i precedenti Incontri. Tuttavia, dall’insieme di tutte le relazioni si è rilevato che rispetto all’intera nostra nazione, molte aree culturali erano restate fuori dalla trattazione. Poiché il tema, appunto il Carnevale, chiama testimone ogni frammento dell’intera popolazione italiana, si è ritenuto opportuno integrare con le relazioni di un secondo Convegno quanto è emerso dal precedente.

Dal Convegno, fra le varie relazioni, pur nella diversità delle prospettive, si è delineato un reciproco apporto di chiarimenti e arricchimenti. Constatato ciò, sarà quanto mai utile proseguire la storia di “Tra Arno e Tevere”, etichetta sotto la quale si sono svolti i precedenti Incontri (2001-2019) con il XIX Incontro il cui tema resta: Dietro la maschera: Carnevale dall’antichità alla contemporaneità 2.

Gli studiosi provengono da quelle aree che non sono state presenti nel precedente Incontro, vale a dire: Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. Ciò che si vuole dagli studiosi è per ogni area la presentazione e l’analisi, corretta dal punto di vista antropologico e storico, di un Carnevale le cui radici affondano nella tradizione culturale del luogo, e non sono il risultato di sole invenzioni turistiche.

I giorni dell’incontro sono il 18, 19, 20 marzo 2022. Il luogo, anche quest’anno, è Ronciglione, vista la tradizione che in questo Comune ha il Carnevale”.

“Siamo onorati di ospitare questo secondo appuntamento di così alto valore scientifico, culturale e antropologico, che darà un seguito agli aspetti indagati in occasione del primo incontro del 2019 sul tema carnevalesco – ha affermato il Prof. Massimo Chiodi, delegato alle Politiche Culturali. Ronciglione è il paese di Carnevale, un fenomeno che coinvolge il paese a 360°, sul piano del folklore, della tradizione e anche della disamina scientifica “.