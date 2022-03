NewTuscia – VITERBO – Viterbo rende onore alla vittime del Coronavirus. Bandiere a mezz’asta sulla facciata di Palazzo dei Priori per celebrare la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid-19.



L’esposizione a mezz’asta della bandiera Nazionale ed Europea sugli edifici pubblici per oggi 18 marzo è stata disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.