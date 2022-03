Una mappa affettiva, laboratorio per la terza età

NewTuscia – VITERBO – Nell’ambito del progetto Time to Care, Arci Solidarietà Viterbo organizza Una Mappa Affettiva, un laboratorio creativo rivolto a persone della terza età. L’intento del progetto è quello di lavorare sui ricordi dei partecipanti, a partire dalle loro foto e dai loro racconti sulla città di Viterbo, per poi cercare di costruire un piccolo prodotto editoriale da sviluppare collettivamente durante le giornate di lavoro: una mappa emotiva della città legata alle storie di chi l’ha vissuta.

Il laboratorio sarà presentato martedì 22 marzo alle ore 16:00 con un incontro al circolo Arci Il Cosmonauta, in Via dei Giardini 11, a Viterbo.

Una mappa affettiva si terrà presso lo spazio Arci Biancovolta, in Via delle Piagge 23, nelle giornate del 28 marzo, del 4 aprile e dell’11 aprile. È prevista un’ulteriore giornata aperta al pubblico per la restituzione finale del lavoro svolto.

Una Mappa Affettiva è un’attività gratuita rivolta a persone della terza età residenti o con forti legami con la città di Viterbo. Per iscrizioni o maggiori informazioni contattare il numero 334.96.64.907.

Time to Care è un progetto del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e del Dipartimento per le politiche della famiglia – insieme al Forum Nazionale del Terzo Settore – che coinvolge 1200 giovani in tutta Italia, impegnandoli in attività volte a favorire l’inclusione sociale delle persone anziane, con la promozione di azioni di sistema sui territori che, attraverso l’impegno delle reti associative, favoriscano lo scambio intergenerazionale; a Viterbo il progetto è attivato da Arci Solidarietà Viterbo in collaborazione con il Centro Polivalente Sacrario.

Arci Solidarietà Viterbo