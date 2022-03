Mostra fotografica del “Memorial Emilio Valerioti”

Dal 27 marzo al 3 aprile, alla sala “D. H. Lawrence”, al civico 40 di via Umberto I, nel centro storico di Tarquinia. In esposizione le fotografie inviate nel 2020 per l’11esima edizione, che non si è mai svolta per lo scoppio della pandemia di covid



NewTuscia – TARQUINIA – Torna il “Memorial Emilio Valerioti”. Torna il concorso fotografico dedicato a una persona che ha fatto dell’immagine un’arte. In una veste differente, con la sola mostra delle fotografie inviate nel 2020 per l’11esima edizione del contest, che non si è mai svolto per lo scoppio della pandemia di covid. L’esposizione si svolgerà dal 27 marzo al 3 aprile (ingresso libero mattina e pomeriggio), alla sala “D. H. Lawrence”, al civico 40 di via Umberto I, nel centro storico di Tarquinia. La manifestazione è organizzata da Maria Antonietta Valerioti, in collaborazione con il Comune di Tarquinia, le associazioni Viva Tarquinia e DotRaw, l’Asd Assonautica “Giuseppe Maffei” Tarquinia. Tema centrale del concorso la “fotocanzone”. Quattro titoli di famose canzoni italiane sono state le tracce per raccontare in immagini paesaggi, volti, storie, natura e creatività artistica. Da “Sotto questo sole”, per panorami e natura, a “Ti scatterò una foto”, per ritratti e street; da “Mare mare” a “Pazza idea”, per la creatività fotografica.

“Riprendiamo da dove avevamo lasciato – afferma Maria Antonietta Valerioti -. Da quel marzo 2020, in cui tutto è cambiato e ci ha costretto a rivedere le nostre priorità. A distanza di due anni esatti il concorso riparte con questa mostra, nella quale saranno esposte tutte le fotografie inviate e rimaste in un cassetto”. Ogni partecipante ha proposto fino a tre immagini, anche per categorie diverse, nel formato 20×30 cm. “In undici anni ho visto migliaia di fotografie. Ogni edizione mi ha lasciato un ricordo o un qualcosa di bello da raccontare – conclude Maria Antonietta Valerioti -. Questa avrà certamente un posto speciale”. La scelta delle fotografie più belle sarà affidata a una giuria. Non sarà possibile, per il rispetto delle disposizioni anti-covid, consentire la votazione del pubblico che visiterà la mostra.