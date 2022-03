Il punto sulla sedicesima giornata di 2 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – GIRONE A: Tre compagini in vetta.

La Pro Alba Canino (30 punti) pareggia 1-1 in casa dell’ Atletico Monte Romano (16), da segnalare l’ espulsione del portiere ospite Ciaccia, al suo posto tra i pali del presidente Stocchi (42 anni), Scognamiglio porta avanti i locali Castellucci per gli ospiti. Il san Pio X (30) travolge la Vejanese (6) 3-0, in rete Presutti, Di Leva Ghinescu. Real Tolfa (3) Montalto (30) 1-2, vantaggio locale di Ricci, sabatini sbaglia il rigore del possibile pareggio, Consoli e Greco capovolgono la situazione. D.L.F. civitavecchia (28) Riposa. Tre Croci (19) Calcio Sutri (22) termina 0-2 Dappio e Tatti decisivi. D.M Cerveteri (17) Etrurians (20) termina 0-0. Kaysra (20) Polisportiva Oriolo (14) finisce 2-1 .

GIRONE B: Ok L’ Ischia Di Castro (35 punti) che sbanca 2-1 Onano (17) vantaggio locale di Agostini, Pani e Arriga ribaltano la situazione. Virtus Marta (24) Virtus Acquapendente (30) termina 1-1 vantaggio ospite di Baba pareggio nel finale di Rapaccioni. Ok il Grotte Santo Stefano (28) che batte 1-0 l’ Indomito Bolsena (16) Fratini a segno. Grotte di castro (22) Castiglione (21) rinviata. Aurora Quercialola (19) Proceno (8) 1-0 Selvi a segno. Torrese (2) Gradolin (18) 1-4.Riposa Robue Tevere (16)

Girone d: Atletico Monterano (29 punti) Vigor Rignano Flaminio (35) 0-0. Il Manziana (34) supera lo Shot cassia (11) 2-1. Male il Corchiano (9) sconfitto 8-3 a Città Di Fiano (27). Comunale Civitellese(21) Sabazia (22) termina 2-2. Vis Bracciano (5) Sacrofano (21) 0-0. Pro Fiano (20) riposava. Infine l’ Atletico Monterosi (18) abbatte 2-0 il Vasanello (11).