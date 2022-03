NewTuscia – ROMA – Contrastare il cambiamento climatico, ridurre l’inquinamento atmosferico e fornire importanti servizi ecosistemici ai cittadini di Roma e Milano. È con questi obiettivi che Legambiente e EY, i

n occasione della Giornata Internazionale delle Foreste del prossimo 21 marzo, hanno deciso di piantare 50 nuovi alberi nella città di Roma e ne prevedono la messa a dimora di altri 50 il prossimo 24 marzo a Milano.

L’iniziativa ha visto una larga adesione di cittadini, volontari e dipendenti di EY e Legambiente, e va ad aggiungersi alle azioni previste dal progetto #betterWorldche, partito nel 2019, ha visto l’associazione del cigno verde e EY impegnate in un percorso volto non solo a contribuire agli obiettivi di sostenibilità della società di consulenza, ma soprattutto a portare un contributo concreto all’ambiente e alla società. Dall’abolizione delle bottiglie di plastica negli uffici, alla partecipazione a due edizioni di Puliamo il Mondo, fino alla messa a dimora di nuovi alberi, la sinergia tra le due realtà ha permesso di portare un concreto contributo anche alle comunità di cittadini che vivono nelle aree dove sono state realizzate le iniziative, che si sono svolte in ogni parte d’Italia.

“Piantare nuovi alberi nelle nostre città è un gesto tanto semplice quanto fondamentale per contrastare l’effetto serra globalmente ma anche ridurre le isole di calore che colpiscono i quartieri meno verdi – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – A Roma, con tutti i suoi parchi e tutto il verde che ricopre due terzi della sua superficie, è ancor più importante la cura, il rinnovo e l’aumento delle alberature, per accrescere l’adattamento del nostro territorio al clima che cambia: nuovi alberi significano servizi ecosistemici per l’intera cittadinanza, spazi ricreativi e un migliore controllo delle acque piovane. Gli alberi sono infrastrutture verdi generose, delle quali c’è indispensabile bisogno per la salute delle persone e dell’intero pianeta oltre ogni confine”.

“Contribuire alla riqualificazione territoriale di Roma, impegnandoci a piantare nuovi alberi insieme a Legambiente, è un ulteriore tassello che si aggiunge al quadro delle attività che in EY mettiamo in campo per costruire un mondo migliore per le nuove generazioni. E sono orgoglioso che questo impegno per l’ambiente parta soprattutto dal coinvolgimento delle nostre persone che, attraverso il programma di volontariato EY Ripples, dedicano il proprio tempo e le proprie competenze per avere un impatto concreto sulla società dove operiamo e sulla vita delle persone” ha commentato Massimo Antonelli, CEO di EY Italia e COO di EY Europe West.

L’iniziativa di oggi si è svolta nella Riserva Naturale dell’Acqua Fredda dove è intervenuto anche il presidente di RomaNatura Maurizio Gubbiotti. L’iniziativa è inoltre stata resa possibile grazie al supporto dell’azienda agricola Crocetti che realizzerà la manutenzione nei prossimi mesi dei 50 alberi che sono stati piantati.

Il prossimo appuntamento è fissato il 24 marzo a Cormano (Milano) per la messa a dimora di ulteriori 50 alberature.