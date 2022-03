Domus Mulieris impegnata in casa contro Chieti

NewTuscia – VITERBO – Terzo impegno della Poule Salvezza di serie B per la Domus Mulieris che, in questo sabato pomeriggio, attende al PalaMalè la visita della Magic Basket Chieti. Dopo il successo su Rieti e il ko di Roma contro lo Smit, considerando anche i sei punti portati in dote dalla prima fase, le ragazze viterbesi si trovano a quota otto e cercheranno in questo match di mettere a parte altri punti preziosi per regalarsi un finale di stagione tranquillo.

L’occasione sembra di quelle da non lasciarsi scappare, considerando che le abruzzesi sono ancora ferme a quota zero in classifica ed hanno esordito nella Poule Salvezza con due sconfitte pesanti contro Elite Roma e Bull Latina. Il coach viterbese Carlo Scaramuccia invita però a non abbassare la guardia: “Viene naturale guardare la classifica e pensare che sarà una partita facile, ma sarebbe un errore madornale scendere in campo con questa arroganza. Siamo una squadra giovane, soggetta ad alti e bassi nella stessa partita, e se pensiamo di approcciare questo match con sufficienza rischiamo di dovercene poi pentire amaramente. Nelle due gare di questa poule abbiamo fatto ottime cose, alternate a qualche passaggio a vuoto, come nel terzo parziale di Roma, quindi non pensiamo alla classifica e giochiamo con la massima concentrazione, sia in difesa che in attacco, provando a sfruttare le nostre armi migliori sin dalla palla a due”.

Dall’infermeria arrivano buone notizie per quanto riguarda Joana Valtcheva che, smaltito l’infortunio alla caviglia che l’aveva tenuta ai box nelle ultime due gare, potrà tornare a disposizione di coach Scaramuccia.

Palla a due alle 18,30 e arbitraggio che sarà affidato ai signori Stefano Tripi e Federico Dinoi, entrambi di Roma. Prevista la diretta in streaming sul profilo Facebook ufficiale del Basket Ants.