Associazioni studentesche Unitus, solidarietà per l’Ucraina

NewTuscia – VITERBO – Dall’ 11 marzo scorso le Associazioni studentesche dell’Università della Tuscia hanno avviato una raccolta di beni di prima necessità per dare un contributo alla comunità ucraina.



L’iniziativa ha visto la partecipazione di moltissime studentesse e studenti, dimostrando la voglia della comunità studentesca di dare supporto ed aiuto attivamente, a tutti coloro che stanno affrontando questa guerra.

Per questo, hanno deciso di non fermarsi prorogando l’iniziativa fino al 25 marzo p.v. presso i due punti di raccolta individuati che saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00, rispettivamente presso:



– AULETTA AUSF – Via San Camillo de Lellis, Blocco A, Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali.

– STANZA PIANO TERRA – Santa Maria in Gradi, Rettorato, Via S. Maria in Gradi, 4 (accanto alle sedi delle associazioni).



Si possono donare vari tipi di beni:



Assorbenti

Pannolini

Omogeneizzati

Latte in polvere

Traverse

Coperte termiche

Sacchi a pelo

Indumenti pesanti

Indumenti da bambino

Prodotti per l’igiene

Biancheria intima nuova

Antidolorifici

Antinfiammatori

Garze e siringhe

Bendaggi

Giochi per bambini

Torce e pile

Cibi a lunga scadenza

Tutti i beni verranno consegnati al punto di raccolta, organizzato dalla Comunità Ucraina di Viterbo, presso i locali adiacenti la Chiesa di Santa Maria del Suffragio.



“Agire, in questo momento, è importante. Farlo insieme è fondamentale”!

Le associazioni studentesche dell’Unitus