NewTuscia – VITERBO – La validità dei permessi di circolazione e sosta nelle z.t.l. del centro capoluogo e del centro storico di Bagnaia è prorogata al 30/09/2022, fatto salvo il permanere dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Vista l’imminente scadenza del 31/3/2022 – si legge nell’ordinanza – e considerati i provvedimenti governativi ancora in vigore volti a contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si rende necessario prorogare tali permessi per evitare affollamenti di persone nei competenti uffici e consentire agli aventi titolo altro congruo periodo di tempo per la presentazione della domanda di rinnovo, che può determinarsi in altri sei mesi circa.

Nell’ordinanza si legge inoltre che si tratta dell‘ultimo rinvio concesso per il rinnovo di tali permessi e che dal 1 ottobre 2022, in assenza di proroghe dello stato di emergenza sanitaria, gli aventi diritto dovranno essere dotati del nuovo titolo, in carenza del quale potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla vigente normativa (ord. n. 164 del 15/3/2022, polizia locale).