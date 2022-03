Sci club Viterbo 97 in pista nell’ultimo week-end a Campo Felice(AQ)

NewTuscia – VITERBO – Fine settimama intenso per Lo Sci Club Viterbo 97 protagonista sulle piste abruzzesi di due avvincenti gare. A Campo Felice si sono svolte sabato 12 il Trofeo Quadri inox e domenica 13 Marzo i campionati Regionali Master organizzati perfettamente dalla Società Aliski di Roma, nelle due giornate i viterbesi portacolori della società gialloblù , hanno fatto incetta di podi e conquistato un titolo Regionale.

Le due gare di slalom gigante tracciate sulla pista Innamorati, da Mariotti Giacomo direttore di gara Manilla Marcello ha visto la partecipazione di oltre 100 concorrenti provenienti da tutto il centro Italia in due splendide giornate di sole, ha visto nel Trofeo Quadri Inox di sabato, due gare, vincitore assoluto nella Master A BranciarolI Gianluca dello sci club L’aquila Sci A.S.D, nei master B Corvatta Matteo Sci club SENIGALLIA , nei master C GELI GIULIANO Sci club SENIGALLIA.

Lo sci club Viterbo ha fatto incetta di Podi nella gara di sabato su tutti Gianluca Bacheca 5 assoluto e 1 e 2 nella categoria Master B6, Alessandro Speranza 4 assoluto e 2 e 3 nella categoria Master A1, Emanuele Ottaviani , 2 nella Master A/2 ,Cipriani Luca 2 e 3 nella categoria Master A3 , Zucchi Stefano 6 assoluto e 2 e 3 nella Master C8, ottimo comportamento per ll nuovo socio Carlo Nepi che acquisisce il punteggio FISI, in categoria C7, e gli ottimi piazzamenti di Sandro Ercoli in cat. B6 e Clemente Ceccaroni in categoria B5

Nei Campionati regionali del Comitato Lazio Sardegna svolta in due manche, che ha visto gli assoluti nei Master B di Orlandi Cristiano, e nei Master C di Ferraro Massimo dello Sci Club Napoli nella Master D Femminile Ghirarduzzi Raffaella sci club Sportivalazio.

Alessandro Speranza il piu giovane in gara dello sci club 31 anni ,conquista il primo assoluto in categoria Master A1 e si fregia del titolo di campione Regionale

Conquistano il podio Emanuele Ottaviani 3 in Master A2, Cipriani Luca 3 in Master A3, Paci Pierfrancesco Orvietano doc 3 in Master B5, il presidente Zucchi Stefano 2° in Master C8.

Ottimo 5 posto per il sorprendente Carlo Nepi 5 posto in Master C7, e Gianluca Bacheca e Sandro Ercoli rispettivamente 5 e 8 nella Categoria Master B6 la più forte in gara e Clemente Ceccaroni 5 in categoria B5.

Da segnalare migliori tempi dello sci club nelle 4 gare di Gianluca Bacheca, che rientrava dopo un brutto infortunio ed è apparso in forma smagliante pur non avendo nelle gambe nessuna gara e diventa l’atleta di punta del club cittadino.

Lo sci club Viterbo 97 insignito dello sci d’argento al merito FISI continua ormai da venticinque anni a rappresentare la città di Viterbo con atleti della provincia viterbese nello sci regionale e promuovere lo sci alpino