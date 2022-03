Il punto sulla sedicesima giornata di 1 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Primo ko per la capolista Tarquinia (37 punti) sconfitta 1-0 a Valentano (24) decisiva l’ autorete di Martelli, poi i tirrenici le provano tutte per uscire imbattutti, ma la compagine guidata da Raspoli tiene il vantaggio sino al termine. Vicus Ronciglione (19) Atletico Cimina (26) termina 1-1 succede tutto nei minuti finali del primo tempo ospiti avanti con Michele Bracci, pari di Balletti. Ok l’ Allumiere (26) che batte 1-0 il Castel S. Elia Graziosi (26) in rete Braccini. Cura (21) San Lorenzo (26) termina 1-3 in rete Augustin su rigore, Capoccia e Bedini per gli ospiti, Bedini per i padroni di casa. Fortitudo Nepi (23) Atletico Capranica (23) finisce 2-1 Soccorsi doppietta poi Mechilli accorcia le distanze. Bganaia (11) Maremmana (18) termina 3-2 Politini Terzoli e Varletta segnano per i locali, De Santis e Cossu per gli ospiti. Infine Sporting Bagnoregio (8) Vetralla (13( termina 1-0 Fringuelli a segno.

Girone c: Ok Il Real San Basilio (48 punti) che sbanca 2-1 Il campo dello Sporting Tanas Primavalle (33) Valenzi Nuovo i marcatori.Ok il Trevignano (32)batte 1-0 il Prima Porta Saxa Rubra (6) Bodgan decisivo. Ko per il Jfc Civita Ccastellana (12) sconfitta 1-0 ad Isola Farnese la Storta (30) Paoloni regala i tre punti ai lacuali. <football Jus (17)- Soratte (28) termina 0-3 in gol Angeletti, De Santis e Lancia. Real Campagnano (25) Formello (11) 6-3 Castenovese (/14)III Munucipio (24) finisce 2-2. Bene l ‘Anguillara (22) che vince 1-0 sul Cesano (9) Pulcini a segno.