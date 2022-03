Newtuscia Italia

Mutuo: come scegliere quello giusto

Se una volta scegliere il mutuo per la casa era qualcosa che giustamente un po’ spaventava, visti i tempi lunghi che un simile impegno richiedeva, oggi possiamo affermare che non è più così. Certo, un mutuo non lo si prende mai alla leggera, ma le persone ormai si sono adattate e abituate.

Non solo, calcolare la rata, grazie ai sistemi moderni digitali come il simulatore mutuosi rivela sempre più semplice. La tecnologia digitale, infatti, ha portato sviluppi interessanti in tutti i campi, e quello creditizio non fa eccezione, con molteplici vantaggi non solo dal punto di vista delle condizioni ma anche della loro fruibilità. Uno dei benefici più evidenti è il risparmio notevole di tempo che sta dietro a ogni pratica nonché il fatto di poter avere accesso alle proposte di enti fuori dal proprio comune di residenza senza doversi recare per questo di persona in filiale.

Insomma, scegliere e trovare il mutuo giusto nel 2022, grazie alla tecnologia telematica, non è assolutamente difficile. In questo articolo vi mostriamo dei semplici consigli che vi sapranno aiutare nelle vostre valutazioni.



Mutuo: quali sono le tipologie più interessanti

Non tutti sanno cos’è un mutuo, esattamente. Si tratta di un contratto che coinvolge due soggetti: il mutuante, ovvero la parte che fornisce il denaro, e il mutuatario, che richiede e riceve il denaro ed è impegnato nella sua restituzione a una certa scadenza.

Il mutuo è presente non in un’unica tipologia ma secondo molteplici, la più comune è quella del mutuo per la casa. Le condizioni, pertanto, variano proprio in relazione non solo alla tipologia ma anche alla possibilità per la persona di usufruire di eventuali agevolazioni.

Il mutuo ipotecario rimane, in ogni caso, la soluzione più frequente e utilizzata. Consiste in un finanziamento (ovviamente a lungo termine) il quale, per poter essere ottenuto, presenta, come garanzia il bene immobiliare stesso.

Attualmente non tutte le tipologie di mutuo sono di tipo ipotecario e tra le soluzioni più convenienti quella che presenta le migliori condizioni è dedicata ai giovani. Il Governo, infatti, ha deciso di intervenire a sostegno degli under 36 con ilmutuo prima casa destinato ai giovani con ISEE inferiore ai 40.000 euro annui aventi un’età compresa tra i 18 e i 36 anni. Si tratta di una misura importante, vista l’alta percentuale che registra il tasso di disoccupazione giovanile, in cui a fare da garante è lo Stato.

Il mutuo under 36 non è la sola soluzione interessante, visto il calo del prezzo degli immobili con la pandemia. Un dato da considerare assolutamente per chi è alla ricerca di un investimento capace di dare frutti anche in futuro.

Un’altra opzione interessante è quella dei cosiddetti mutui green, pensati in un’ottica ecologica e finanziati dall’arrivo del Recovery Plan. In tal senso sarà necessario attendere gli ulteriori sviluppi di quest’anno in relazione all’arrivo dei finanziamenti.

Mutuo: quali fattori considerare nella scelta

Oltre a prestare attenzione ai diversi bonus stanziati nell’ultimo periodo dallo Stato, un fattore da non sottovalutare è quello di scegliere il mutuo direttamente online. Come abbiamo accennato all’inizio, i benefici sono non solo dal punto di vista dell’importo della rata finale ma anche per quanto riguarda le tempistiche, con mutui più facili da attivare e sempre a portata di clic, anche dallo smartphone.

Gli altri fattori da considerare sono le condizioni stesse del mutuo, che deve necessariamente avere un importo effettivamente saldabile ogni mese e che non comporti un impegno eccessivamente oneroso nel lungo termine.

Non meno importanti i tassi d’interesse e le clausole sia legate al mancato rispetto delle scadenze sia al possibile recesso. Potrà sembrare un’affermazione quasi banale ma, leggere con attenzione il contratto più e più volte, si rivela essenziale, così da essere sicuri rispetto a che cosa si sta andando incontro.

Nota finale

La scelta del mutuo si rivela tutt’altro che semplice, visti anche i cambiamenti di quest’ultimo periodo che hanno visto numerose oscillazioni a livello economico. La buona notizia è che attualmente, nonostante la pandemia prima e la guerra in Ucraina adesso, i mutui, nelle loro diverse tipologie, non sembrano essere assolutamente colpiti. Una prospettiva che fa stare tranquilli sia quanti hanno già un mutuo sia quanti sono in procinto di attivarlo.