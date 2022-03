Orte. Il Consiglio Comunale discuterà sulla petizione presentata dai cittadini dei quartieri Le Grazie e San Michele

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Il consiglio Comunale discuterà, tra gli altri argomenti, domani giovedì 17 marzo al punto 4 dell’Ordine del Giorno sulla petizione per l’annullamento ai sensi dell’Art. 38 dello Statuto Comunale della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14 maggio 2020 per la realizzazione del tempio crematorio presso il Cinitrro dì Orte, petizione presentata il 9 marzo da oltre 250 residenti delle zone delle Grazie e di San Michele.

In sintesi la petizione rivolta dai cittadini al consiglio comunale puntualizza “Il tempio crematorio – può essere una fonte di emissione d’inquinanti ambientali, in particolare diossina, monossido di carbonio e mercurio”. Pertanto si dovrà “effettuare una valutazione costi-benefici, sotto il profilo della tutela ambientale e salvaguardia della salute della popolazione, considerato che nella nostra provincia è già presente un servizio di cremazione a Viterbo. La realizzazione di un tempio crematorio non corrisponde alla reale esigenza della comunità ortana, poiché la tumulazione rappresenta la sepoltura più richiesta”.