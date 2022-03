Fermato al casello di Orte e trovato in possesso di droga

NewTuscia – ORTE – I Carabinieri della Stazione di Orte, durante un servizio finalizzato al controllo delle macchine in entrata al casello autostradale e dirette verso Roma attraverso la A1, hanno fermato un’ auto con a bordo un giovane occupante, di origini italiane e diretto a Roma, che ha da subito destato l’ attenzione dei Carabinieri.



I Carabinieri della Stazione lo hanno quindi fatto accostare ed hanno iniziato il controllo amministrativo dell’ auto, ma notato l’ atteggiamento di nervosismo del soggetto hanno deciso di sottoporre sia l’ auto che l’uomo a perquisizione, trovandolo in possesso di 100 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish, al termine anche della successiva perquisizione domiciliare, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per confezionare dosi.



E’ stato condotto presso la Stazione di Orte e dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ristretto presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare.