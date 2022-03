CV Coordinatore Provinciale InArma Api Viterbo. Gennaro Giardino ringrazia per l’importante incarico avuto dal direttivo nazionale

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Cari Soci InArma Api,

Per chi non mi conosce faccio una mia breve presentazione: mi chiamo Gennaro Giardino, nato a Ercolano (NA) il 24.12.1964,, in pensione dal 2020 con il grado di V. Brig. di complemento, ho prestato servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri Viterbo Sez. Op. Log. con incarichi Logistici. Abito a Vetralla dove sono circa 39 anni che ci vivo. Ho avuto vari incarichi nel sociale e in politica.

Considero un grandissimo privilegio essere stato eletto dal direttivo Nazionale presieduto dal Dott. Remo Paniccia, coordinatore Provinciale della Tuscia.

Sono pertanto consapevole che l’unico modo per ringraziare e ripagare la fiducia accordatami, è quello di mettere tutto il mio impegno al servizio dell’Associazione al fine di garantirne il buon andamento e l’ulteriore progresso. Il compito che attende me è dare lustro e vigore a tutte le iniziative atte a stimolare, sostenere e a far crescere sempre di più il settore dell’assistenza ai soci appartenenti alle varie forze Armate, di Polizia e familiari.

In tale ottica mi aspetto una crescente attenzione da parte di tutti i Soci alla vita ed alle iniziative dell’associazione, che saranno riportate tramite il canale web nazionale ed altri mezzi di comunicazione, dove verranno pubblicate informazioni di vario interesse, in ambito provinciale, mi impegnerò ad incrementare le convenzioni che varie aziende e settori vogliono riservare a noi soci; l’invito che pertanto voglio trasmettervi è quello di attivarvi ancora, con rinnovata tenacia, nel coinvolgimento di tanti associati che credono in questo progetto fondato per volontà di sette amici,(Remo Paniccia, Luigi De Rasis, Marco Bastione, Fabio Romani, Filippo Di Bartola, Palmerino Paniccia e Rosario Fermo) già appartenenti alle varie Forze di Polizia.

Concludo rinnovando ancora i miei più sentiti ringraziamenti e per qualsiasi cosa: informazioni, richieste, proposte e tutto ciò che possa interessare a promuovere la nostra Associazione sono a vostra disposizione.

Auguro a tutti Voi buona giornata.

Gennaro Giardino