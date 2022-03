“Alle 5 da me” al teatro Rossella Falk di Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Arriva domenica 20 marzo ore 18.30 al Teatro Comunale Rossella Falk per la stagione nata dalla collaborazione tra il Comune di Tarquinia e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, Alle 5 da me di Pierre Chesnot, regia Stefano Artissunch, musiche Banda Osiris, commedia esilarante che

racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo in cerca di stabilità affettiva e di una donna alla ricerca spasmodica di un essere di sesso opposto che la possa rendere madre. Protagonisti Gaia De Laurentiis che interpreta cinque donne che corteggiano un uomo ed Ugo Dighero che invece dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna. Come spesso capita nella vita, quando si vuol incontrare qualcuno alla svelta, si diventa poco selettivi, così, i due protagonisti finiscono per trovarsi ad accogliere in casa personaggi davvero singolari ed a tratti paradossali, attraversando un vero e proprio percorso ad ostacoli che li porterà a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni e dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali.

«È stata Dorothee Chesnot a consigliarmi di leggere e mettere in scena il testo del padre Pierre “Alle 5 da me”, dopo aver visto ed apprezzato a Roma lo spettacolo “L’Inquilina del Piano di Sopra”(altro esilarante testo di Chesnot), ovviamente si è parlato fin da subito di Gaia De Laurentiis ed Ugo Dighero (essendo stati molto apprezzati nell’Inquilina Del Piano di Sopra) tanto che lo stesso Chesnot riprendendo in mano il testo e pensando a Gaia ed Ugo come interpreti ha voluto “omaggiarli” scrivendo una scena appositamente per loro due. Questa volta, dopo aver letto il testo, la visione cinematografica mi ha guidato verso le suggestioni dei film franco-spagnoli in cui il comico lambisce il grottesco, tuttavia, nella commedia, l’obiettivo che mi pongo è quello di mantenere il più possibile “la Verità Scenica” senza rinunciare al sano divertimento ma facendo in modo che, se pur attraverso il gioco del travestimento, i caratteri resi umani e credibili possano creare empatia con lo spettatore. La scenografia di Matteo Soltanto saprà restituire i colori ed i sapori dei personaggi deliziando il visivo in una sorta di installazione. È una sfida stimolante portare in scena “Alle 5 da me”, testo ricchissimo di battute e situazioni, un vero e proprio cimento da condividere con attori e collaboratori chiamati a confrontarsi con una variegata galleria di personaggi, il tutto a generare una comicità intelligente mai grottesca né banale» così racconta il regista Stefano Artissunch.

GAIA DE LAURENTIIS UGO DIGHERO

Alle 5 da me

di Pierre Chesnot

regia STEFANO ARTISSUNCH

Teatro Comunale Rossella Falk – Tarquinia

20 marzo ore 18.30



Teatro Comunale Rossella Falk

Piazza Cavour 16 – Tarquinia

Biglietti intero ridotto

Platea 18 euro + 2 euro di prev. 16 euro + 1,5 euro di prev.

Gradinata 16 euro + 1,5 euro di prev. 14 euro + 1,5 euro di prev.

Prevendita

Infopoint

Barriera San Giusto, Sala capitolare degli agostiniani

info: 0766.849282 turismotarquinia@gmail.com

Il botteghino del teatro sarà aperto 1 ora prima dello spettacolo