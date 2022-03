“un passato senza veli” – annullato

NewTuscia – VITERBO – Siamo spiacenti di informare gli spettatori che, a causa del manifestarsi di un caso di Covid nella compagnia, lo spettacolo di e con Giulia Di Quilio è annullato.

A partire da lunedì prossimo, 21 marzo, sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto contattando direttamente il punto vendita dove è stato acquistato.

Se il biglietto è stato acquistato online va contattato esclusivamente il circuito ticketitalia.com.

AR Spettacoli si scusa con il pubblico e informerà tempestivamente nel caso in cui sarà possibile recuperare la data nel corso di questa stessa stagione.

TEATRO CAFFEINA

Via Cavour 9, 01100 Viterbo

Per ulteriori informazioni:

telefono 3939041725 – 3923018173

Prevendita online:

circuito ticketitalia.com

Prevendite a Viterbo:

Bistrot del Teatro (Via Cavour 9, a Viterbo. Tel. 3923018173)

Underground (Via della Palazzina 1, a Viterbo. Tel. 0761342987)