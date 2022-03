La Viterbese pareggia in casa con la Pistoiese e i Play-Out sono ormai una certezza

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese di Mr.Alessandro Dal Canto non va oltre il pareggio interno per 2-2 con la Pistoiese dopo una partita dall’andamento alquanto rocambolesco con i gialloblù che dopo essere passati in vantaggio per primi con Capitan D’Ambrosio si sono fatti prima raggiungere e poi superare dai toscani sul 2-1 dopo essere rimasti in 10 uomini per l’ennesima espulsione di Murilo e dopo aver colpito un palo con Megelaitis sono pervenuti al pareggio con D’Ambrosio in una azione in mischia in area di rigore. Con questo pareggio la salvezza si allontana dai gialloblù che devono ormai pensare ai Play-Out.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Fumagalli, Semenzato, D’Ambrosio, Martinelli, Urso, Iuliano ( dal 23 della ripresa Calcagni), Megelaitis ,Mungo, Volpicelli, Murilo, Polidori (dal 26 della ripresa Bianchimano).

A disposizione di Mr.Alessandro Dal Canto: Bisogno, Polito, D’Uffizi, Aromatario, Pavlev, Marenco, Alberico,

PISTOIESE: Seolin, Moretti, Sottini, Portanuova, Pertica ( Al 31° della ripresa Basani), Paolini (dal 1 della ripresa Martina), Marcucci, Folprecht, Nica ( dal 1° della ripresa Venturini), Vano ( dal 39° della ripresa Pinzauti), Bocic ( dal 12° della ripresa Di Massimo).

A disposizione di Mr.Marco Alessandrini: Pozzi, Crespi, Florentine, Castellano, Stijepovic, D’Antoni

Arbitro: Signor Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Assistenti: Signori Giacomo Monaco di Termoli ed Antonio Baggiani di Monza

Quarto Uomo: Cristiano Ursini di Pescara.

CRONACA DELLA PARTITA

Al 12° la Viterbese, in avvio di gara, spreca con Murilo una grossa occasione per passare in vantaggio. Un bell’assist di Polidori mette l’attaccante brasiliano della Viterbese davanti alla porta della Pistoiese, ma da buona posizione manda incredibilmente fuori.

Al 19° del primo tempo la Viterbese passa in vantaggio grazie ad un colpo di testa di D’Ambrosio su calcio di punizione del solito Volpicelli.

Al 34° la formazione toscana perviene al pareggio con Bocic sugli sviluppi di un calcio d’angolo; traversone in area della Viterbese, una strana carambola del pallone tra i difensori della Viterbese Urso, D’Ambrosio e Martinelli che non riescono ad allontanare il pallone dall’area di rigore, favorendo Bocic della Pistoiese che con un diagonale mette in rete alle spalle del portiere della Viterbese Fumagalli.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di 1-1.

In avvio di ripresa doccia gelata per i gialloblù, con Pertica che servito da Vano trova il giusto spiraglio per battere in rete e fulminare il portiere della Viterbese Fumagalli.

La partita si mette in salita quando, al 18° della ripresa sotto per 2-1, i gialloblù rimangono in 10 uomini per l’espulsione di Murilo, reo di aver rifilato una testata a gioco fermo ad un avversario.

La Viterbese in 10 uomini si getta in attacco e colpisce anche un palo con Megelaitis.

All’80° su una mischia in area della Pistoiese è il capitano Dario D’Ambrosio che mette in rete per il definitivo pareggio. Un 2-2 che però non risolve niente ai fini della classifica per i gialloblù sempre a rischio retrocessione.



RISULTATI DELLA 32° GIORNATA

VITERBESE-PISTOIESE 2-2

CARRARESE-OLBIA 1-1

MODENA-SIENA 1-1

PESCARA-CESENA 1-0

FERMANA-TERAMO 0-1

GROSSETO-PONTEDERA 0-0

GUBBIO-IMOLESE 2-1

MONTEVARCHI-LUCCHESE 2-0

REGGIANA-VJS PESARO 3-1

VIRTUS ENTELLA-ANCONA MATELICA 2-0

CLASSIFICA NON ANCORA AGGIORNATA

MODENA 75

REGGIANA 72

CESENA 58

VIRTUS ENTELLA 56

PESCARA 56

ANCONA-MATELICA 47

GUBBIO 46

VJS PESARO 41

PONTEDERA 40

LUCCHESE 39

CARRARESE 39

MONTEVARCHI 37

SIENA 36

TERAMO 36

OLBIA36

FERMANA 33

PISTOIESE 29

VITERBESE 28

IMOLESE 27

GROSSETO 25