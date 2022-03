Il punto sulla ventesima giornata di promozione

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Allunga a più sette in graduatoria l’ Aurelia Antica Aurelio (50 punti) che supera sul suo domicilio il Borgo san Martino (41) nel la sfida di vertice, 3-2 il punteggio, i locali si portano sul 3-0 co reti di Di Pofi, Virgili e Gentili, ma rimane in dieci uomini Moretti e Rosicoli accorciano, ma non è sufficiente per conquistare punti. Cade il Tolfa (43) che cade nettamente 4-1 sul terreno della Sorianese (27), vantaggio ospite con Trincia, poi i rossoblù reagiscono con Moretti (doppietta) Lannaioli e Valentini. Canale Monterano (22) Fregene Maccarese (37) termina 1-1.

Ok il Pescia Romana (34) che batte 2-1 il Passoscuro (16) in rete per i tirrenici Mancini e Giambi, Bugiani per gli ospiti. Il Santa Marinella (33) liquida 2-0 il Montefiscone (24), Trebisondi e Belardinelli decisivi. Bel pareggio tra Altetich Soccer Academy (31) e Carbognano (29) 2-2 il finale tra due compagini ancorate a centro classifica,. Chesne e Dabo a segno per i viterbesi. Successo per il Pianoscarano (12) che con il più classico dei punteggi 2-0 batte la Fulgur Tuscania (18) Taratufolo e De Domicis in rete. Borgo Palidoro (17) Ronciglione United (11) rinviata.