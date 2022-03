Il Comune di Vitorchiano sempre più a portata di smartphone

Si evolvono sito istituzionale e turistico e app MyVitorchiano con continuo aggiornamento dei contenuti

NewTuscia – VITORCHIANO – L’amministrazione comunale di Vitorchiano continua a puntare sull’innovazione tecnologica e digitale, in particolare sul sito web istituzionalewww.comune.vitorchiano.vt.it attraverso cui veicolare servizi e informazioni sempre più intuitive, accessibili e trasparenti. Dalla fine del 2020, infatti, sono state migliorate e potenziate le funzioni, aggiungendo il portale turistico interamente dedicato alle informazioni per i visitatori e alle attività commerciali e imprenditoriali, grazie anche al contributo della rete di imprese locali AIR, fondamentale per la realizzazione del progetto. Dal portale istituzionale si può accedere direttamente a quello turistico, dando maggior risalto ai contenuti e indirizzando i visitatori alle curiosità da conoscere e ai servizi a loro dedicati. Allo stesso tempo le attività di Vitorchiano hanno a disposizione una vetrina digitale e gratuita sulla quale promuoversi.

“La piattaforma – sottolinea Alessandro Vagnoni, consigliere delegato al turismo – funge anche da spazio per promuovere gli eventi organizzati dal Comune e per la gestione delle relative ed eventuali prenotazioni, agevolando la partecipazione dei cittadini“. Al sito istituzionale e turistico si aggiunge l’app mobile MyVitorchiano, scaricabile gratuitamente da tutti gli store digitali, a completamento di una comunicazione efficace, immediata e costante tra residenti, turisti e amministrazione. “Al centro non c’è infatti solo la comunicazione – aggiunge Vagnoni – ma anche l’interazione con il cittadino residente e il turista. Entrambi, attraverso le diverse funzionalità, possono usufruire, in ogni istante e in ogni luogo, di informazioni utili sul Comune, sulle associazioni attive nel territorio, sulle attività commerciali della zona, sui posti da visitare e sulle iniziative culturali più interessanti“.

Sito istituzionale, portale turistico e app rappresentano un’unica piattaforma tecnologica multifunzionale che collega il cittadino al Comune, sostiene le attività locali e incentiva il turismo, in un’ottica di complessiva valorizzazione delle bellezze e delle potenzialità di Vitorchiano che vuole essere protagonista dello sviluppo turistico ed economico della Tuscia.