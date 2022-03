I più bei Carnevali d’Italia e della Tuscia ed approfondimento Ucraina: 24° puntata “Luce Nuova sui fatti”

NewTuscia – VITERBO – Tutto pronto per la 24° puntata di “Luce Nuova sui fatti” dedicata alla cultura ed allo spettacolo.



“I più bei Carnevali d’Italia e della Tuscia ed approfondimento Ucraina“, questo il titolo.



Faremo una panoramica sui Carnevali che sono il fiore all’occhiello del nostro Paese e della nostra provincia, in particolare Venezia, Viareggio, Viterbo e Ronciglione e parleremo ancora con rappresentanti della comunità Ucraina della Tuscia che stanno in prima linea per l’invio degli aiuti nella loro terra.

Nella prima parte avremo un reportage di Arianna Cigni sul Carnevale di Venezia e, in collegamento, un rappresentante della Fondazione del

Carnevale di Viareggio. Quindi spazio al Carnevale di Ronciglione con il

sindaco Mario Mengoni ed il presidente della Proloco di Ronciglione Tommaso Valeri che parleranno di come si sta lavorando per il rilancio nel post-Covid. In studio anche Lucio Matteucci, mente ed organizzatore del

Carnevale Viterbese, rinato dopo decenni di oblio.



Condurranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con la partecipazione degli opinionisti fissi Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes.eu e

Stefano Stefanini, vicedirettore di NewTuscia.it.



Nella seconda parte approfondiremo l’emergenza ucraina con un reportage sull’ultimo invio di aiuti con un autobus da Viterbo, coordinato da Alina

Onachyshych e con il lavoro che si sta svolgendo anche nel sud della Tuscia con la coordinatrice Oksana Zakharchenko.



Torna, quindi, la rubrica “A tutto teatro e spettacolo” di Arianna Cigni.

Ospiti di questa puntata l’attrice Maria Luce Pittalis e i registi ed attori Francis Monet e John Klaus.









Per le rubriche tematiche tornano “Pane e Cinema” diMaddalena Menza, “La nave volante” diMassimiliano Max Scuderi, Mariagiovanna Elmi edArianna Cigni e “Il mondo di Crimy” di Cristina Tagliente.







State con noi!

L’appuntamento è per giovedì 17 marzo alle 21 (ed in replica venerdì 18 marzo alle 14.30) per la 24° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629, 848 Dtt e 5629 Sky) e sui canali social della trasmissione.

https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti

https://www.instagram.com/lucenuovasuifatti/

https://t.me/lucenuovasuifatti oltreché sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it.



Tutto pronto, intanto, per la nona puntata di Together, la rubrica sul sociale condotta dalla giornalista e direttore di Tuscia Times, Wanda Cherubini, in onda sempre sabato, ma questa volta alle ore 20,30, su Tele Lazio Nord, visibile sui canali 94, 629, 848 del digitale terrestre (Sky 5629).

In questa puntata si parlerà degli aiuti umanitari che si stanno portando in Ucraina, mentre nella seconda parte ampio spazio verrà dato alla fibromialgia, una malattia cronica spesso sottovalutata. In studio ci saranno anche i rappresentanti di un’associazione di volontariato, l’Eipaa, che si occupa della protezione degli animali e dell’ambiente. Gli ospiti di questa puntata saranno il presidente di Semi di Pace, Luca Bondi, la volontaria storica dell’associazione, Linda Scanlon, il senatore della Lega, Umberto Fusco, Francesco Piccerillo presidente dell’associazione Libellula libera, il prof. David Topini, reumatologo. Per l’Eipaa ci saranno Danilo Monti e Francesco Urbani. A conclusione della trasmissione, Gaetano Alaimo,direttore di Newtuscia.it, interverrà per un suo commento sui temi trattati in puntata. Non resta, quindi, che attendere sabato 19 marzo per seguire alle ore 20,30 Together!