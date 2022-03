“Civita. Arte e Storia”, un successo

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Si è concluso con grande successo e partecipazione il primo weekend di appuntamenti che ha dato inizio al ricco programma di Civita. Arte e Storia: ad aprire la rassegna la visita guidata di sabato mattina al Museo Archeologico all’interno del Forte Sangallo, un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta delle donne falische concluso poi con un piacevole aperitivo in Piazza Matteotti; domenica invece è stata la volta della ceramica al Museo Casimiro Marcantoni con il primo workshop sulla modellazione dell’argilla che ha visto i partecipanti mettere le mani in pasta e sprigionare la creatività nella tecnica di bassorilievo sotto la guida dell’artista Marta Pisani.





Dal prossimo weekend si riparte con altri interessanti incontri: domenica 20 Marzo l’appuntamento è di nuovo al Museo della Ceramica con la maestra d’arte Jessica Pintaldi per scoprire la tecnica surrealista del Frottage e il suo utilizzo nella ceramica partendo da una passeggiata a contatto con la natura. Dalla settimana seguente poi per gli amanti della pittura inizieranno i laboratori di acquerello con la maestra d’arte Patrizia Di Cosimo. Tanti appuntamenti per grandi e piccoli, per chiunque abbia voglia di cimentarsi con l’arte e conoscere meglio il nostro splendido territorio! Il Museo vi aspetta!

Per informazioni e costi: messaggio whatsApp 3392077494 – 3397731426