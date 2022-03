Ad Orte Scalo “Preghiera per la Pace”

Prosegue la raccolta dì aiuti avviata da Croce Rossa e Confraternite per la solidarietà e la condivisione con il Popolo Ucraino

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Mercoledì 16 marzo alle ore 21 si svolgerà presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio in Orte Scalo una veglia di preghiera per la Pace, denominata “Pacem in Terris”, che richiama l’Enciclica che il papa San Giovanni XXIII scrisse ll’11 aprile 1963, in piena Guerra Fredda, rivolse a “tutti gli uomini di buona volontà”, credenti e non credenti, affinché “Cerchino, tutte le nazioni e tutte le comunità politiche, il dialogo ed il negoziato “ .

Sul fonte degli aiuti alle popolazioni dell’Ucraina coinvolte nella guerra, la Croce Rossa Italiana Orte e le Confraternite Riunite di Orte, di concerto con le Parrocchie di Orte ed Orte Scalo si sono attivate per la raccolta di farmaci e di presidi sanitari. Chi desidera partecipare agli aiuti può recarsi presso le farmacie e le parafarmacie dove troverà la lista dei farmaci e dei presidi richiesti. Altre necessità segnalate: Biancheria intima nuova, mai usata, maglioni, cappotti, piumini puliti ed in buone condizioni.

Questi beni potranno essere consegnati al piano terra di Palazzo Nuzzi negli ex locali farmacia, i materiali raccolti saranno inviati in Ucraina tramite la Croce Rossa e la Comunità di Sant’Egidio. I promotori dell’iniziativa sono: la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Orte, le Confraternite Riunite di Orte, le Parrocchie di Orte ed Orte Scalo ed il comune di Orte #peace #comuneorteforpeace.

Il Cammino Quaresimale 2022di Orte,tracciato dai parroci don Maurizio Medici e don Jean Basenguissa con le Parrocchie di Santa Maria Assunta e di Sant’Antonio e con le realtà associative della Croce Rossa e delle Confraternite sarà caratterizzato da alcune iniziative di condivisione tra cui: la ripresa progressiva delle attività pastorali in presenza, la celebrazione comunitaria della Via Crucis ogni venerdì nei quartieri, le catechesi quaresimali, la visita pastorale e la benedizione delle famiglie e la realizzazione ad Orte Scalo dell’opera-segno “ La scatola di Pasqua” come segno di solidarietà della comunità verso chi ha bisogno di aiuto.