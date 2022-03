Matilde Casini della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo vince i 60 metri a Rieti

NewTuscia – RIETI – Rieti chiude sabato 12 e domenica 13 marzo la stagione indoor regionale 2022 con la disputa dei Campionati di Prove Multiple riservati alla categoria Ragazzi/e nati negli anni 2009 e 2010. Per le corse si è potuto scegliere tra la prova dei 60m. e quella dei 60Hs., e poi ancora a scelta tra il salto quadruplo o il getto del peso componendo così un punteggio finale nel Biathlon.



Alle due prove hanno preso parte ottenendo buoni risultati i giovanissimi della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, guidati dalla allenatrice Federica Gregori. Esordio agonistico più che positivo per Matilde Casini che vince, mettendo tutti in riga nella prova dei 60m., corsi nell’ottimo tempo di 8”91 e ripetendosi nel salto quadruplo dove ottiene con 10,84 la 2^ posizione per una classifica combinata che la vede brillantemente sul podio al 3° posto. In evidenza Riccardo Cianchelli 2° e Gianna Brachetti 3^ nel peso e bene tutti gli altri componenti della squadra della Finass con Sofia Cioffi, Sofia Andrusca, Claudia Iacomelli, Davide Romano, Matteo Scarponi, Marius Stanciu e Caterina Zamboi. (M.G.)