Il punto sulla 24° giornata di serie D girone E

NewTuscia – VITERBO – Allunga in graduatoria la battistrada San Donato Tavernelle (57 punti) che sbanca con il minimo sforzo 1-0 il campo della Sangiovannese (26): in rete Zini nella ripresa, bravo a sfruttare un corner calciato da Buzzegoli e ad insaccare alle spalle di Cipriani.



Cade nettamente il Poggibonsi (52) travolta 3-0 a M

ontespaccato (30) che fa un bel balzo in avanti verso la salvezza, succede tutto nella ripresa: doppietta di Maurizi e Calì. Ok il Follonica Gavorrano (45) vittoriosa 4-0 sulla Pro Livorno (13), in rete Sylla, Lo Sicco, Liurni e Arduini calano il poker, e i padroni di casa mantengono la terza posizione.



Colpo esterno dell’ Arezzo (44) che sbanca 2-1 Cascina (21) nel derby toscano. Amaranto poco spettacolari ma concreti nel guadagnare i tre punti, in gol Calderini (doppietta per lui) nel primo tempo, nella prima circostanza lesto a fare un tap-in da pochi passi su una punizione calciata da Pinna, mentre nella seconda marcatura è bravo a sfruttare un pasticcio difensivo, mentre Mencagli nella ripresa accorcia le distanze sfruttando un retropassaggio errato di Pinna per Colombo.



Trestina (41) Scandicci (32) termina 1-1. Francalanci porta avanti gli ospiti, mentre nel secondo tempo i locali trovano il pareggio grazie ad un’ autorete di Ficini.



Cade la Flaminia (30) 2-1 sul difficile terreno del Lornano (39). Gara comunque giocata bene dai rossoblù che, però, non riescono ad evitare il ko. Al 34’ vantaggio locale con Lucatti bravo a trasformare un calcio di rigore, al 42’ Sciamanna trova il pareggio grazie ad un calcio di rigore, ma nella ripresa ancora Lucatti regala i tre punti ai toscani.



Foligno (27) Tiferno Lerchi (39) termina 0-1 decisivo Gorini su calcio di rigore. Tre punti importanti li conquista il Rieti (21) che, in casa, batte 1-0 la Pianese (34).

I laziali trovano il gol decisivo grazie ad un rigore trasformato da Vari al 65’, poi gli amarantocelesti rimangono in dieci per l’ espulsione di Perez, ma resiste agli attacchi dei toscani, con una prova di cuore e carattere. Infine successo per l’ Unipomezia (23) che supera 3-2 il Cannara (18) nella sfida salvezza.