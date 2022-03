Il punto sulla 22 giornata di Eccellenza girone A

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Continua il duello a tra la capolista Pomezia, e la Polisportiva Monti Cimini, divise da tre punti.

Come anticipato facile vittoria interna del Pomezia (54 punti) che travolge 4-1 L’ Aranova (30), in rete Cano su rigore per i locali, momentaneo pareggio firmato Di Mario, ma Teti (doppietta) e Massella sigillano il rotondo punteggio. Risponde in traferta la Polisportiva Monti Cimini (51) che sbanca 1-0 il campo del Grifone Gialloverde (0) con il minimo sforzo 1-0. Partita risolta a cinque minuti dal termine dal Solito Manuel Vittorini che subentrato a Tabarrini, prima fallisce un calcio di rigore, poi si fa perdonare grazie ad una perfetta imbeccata di Marinaro, Manuel Vittorini è lesto a mettere in rete, regalando i 3 punti a mister Scorsini.

L’ Atletico Vescovio (15) cade in casa contro il W3 Maccarese (44) per gli ospiti a segno Finucci, Starace, Di Giovanni, e La Rosa, per i locali a segno Tocci e Eva Barros.Nell’ Anticipo di sabato Civitavecchia (41) Città di Cerveteri (26) termina 0-0. Ok il Certosa (36) che batte 1-0 la Boreale Don Orione (33)decisivo Ferri ad un quarto d’ ora dal termine. Ok L’ Academy Ladispoli (35) che di misura 1-0 batte l’ Ottavia (18) in rete Pietrobattista. Pareggio 1-1 tra Fiumicino (24) ed Astrea (28) al vantaggio di Cioffi per gli ospiti risponde Pischedda. Infine 3-3 tra Campus Eur (27) e Parioli (26).