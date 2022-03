Etruria calcio ko con il Civitavecchia

NewTuscia – BOLSENA – Sconfitta Etruria fa rima con scivolamento in zona retrocessione. Macchina tirrenica infernale tanto da goal (doppiette di Belloni, Di Perna, Brevi e rete singola di Gagliardini) che da gioco (solo super Strappaffelci nell’opporsi a Minervino, Brevi, Scialla, Gagliardini, Pugliese impedisce che la mattinata si trasformi in una vera e propria Waterloo per i viterbesi). Anonimi nel primo tempo i locali si scrollano di dosso tutte le incertezze nella ripresa, realizzando tagli in attacco sia in orizzontale che in verticale così come preparati durante gli allenamenti settimanali dall’intelligente coach Andrea Colonnelli. Billi segna, spedisce di poco a lato e confeziona un assist punizione al bacio per la testa vincente di Dascenzi. Che al quarto minuto di recupero impegna severamente Gargiulli.



ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Strappafelci, Procenesi (25° st Arias), Carlo Bernardini, Cencini, Cappelloni, Bataloni (34° st Kadic), Billi (30° st Doroftei), Andrea Bernardini, Cantucci, D’Ascenzi, Savastano (23° st Nechitoae)

A DISPOSIZIONE: Perosillo, Zucca

ALLENATORE: Colonnelli

ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920: Gargiulli, Greco, Garbetta (21° st Santori), Gagliardini, Pugliese (13° st Cabras), Pierucci (25° st Iacolaro), Brevi (8° st Di Perna), Deodati (8° st Curzi), Scialla (8°st Assioma), Minervino, Belloni

A DISPOSIZIONE: Galimberi, Cicatello, Pierangelini

ALLENATORE: Gualtieri

ARBITRO: Nicola Reale Comitato di Viterbo

MARCATORI: 3° pt Belloni e 23° st (ACC), 7° pt e 32° pt Brevi (ACC), 1° st Gagliardini (ACC), 3° st Billi (ARAE), 10° st Dascenzi (ARAE), 11° st e 34° st Di Perna (ACC)