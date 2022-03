Confidi Lazio: rinnovate le cariche sociali

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il Confidi Lazio, lo storico Consorzio di Garanzia Fidi promosso circa 50 anni fa dalla Federlazio, l’Associazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio, ha rinnovato le cariche sociali.

A presiedere il Consorzio, che associa oltre 1500 imprese e che accompagna le aziende nell’accesso al credito agevolato migliorando il rapporto banca-impresa e nei servizi di consulenza economico-finanziaria, è stato designato Antonio Sini, 53 anni, imprenditore di successo nell’ambito dei servizi ambientali per le aziende e Presidente dell’APEA – Distretto Industriale di Civita Castellana.

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami – ha dichiarato il neopresidente – affidandomi un incarico che mi onora e al tempo stesso mi stimola ad impegnarmi con determinazione per accompagnare le imprese in questa difficile stagione, dove alla gestione ordinaria è richiesto un poderoso cambio di passo per affrontare sfide anche inedite. Per questo – prosegue il Presidente – abbiamo voluto rafforzare la mission del nostro Consorzio, potenziando sia la tradizionale attività di garanzia fidi, sia l’assistenza qualificata alle imprese che intendono rinnovare il proprio modello di business e la propria presenza sui mercati che la crisi pandemica ha indebolito”.

Per portare avanti questa attività di rinnovamento il Consiglio di Amministrazione ha nominato anche il nuovo Direttore, nella persona di Mario Matarazzo, che vanta una pluriennale esperienza nel campo della organizzazione aziendale e della consulenza strategica per lo sviluppo delle PMI.