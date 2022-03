Calcio aquesiano: un pareggio e due sconfitte

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Non si arresta il deludente trend del settore calcistico aquesiano: secondo week-end di Marzo senza vittorie (un pareggio e due sconfitte in tre gare ufficiali).



Nel Girone B regionale di Seconda Categoria la ASD Virtus Acquapendente del Tecnico Massimo Robustelli esce indenne dal difficile campo della ASD Virtus Marte (1-1 con rete di Ibrahim Baba) ma perde spazio dalla vetta: i punti da recuperare non sono più 3 ma 5. Sabato prossimo alle ore 15.00 al Dario Dante Vitali arriverà una ASD Grotte Santo Stefano calcio che dopo la vittoria casalinga per 1-0 con l’ASD Indomito Bolsena è pronta ad insediarle il secondo posto. Nello stesso Girone la ASD SS Torrese viene sconfitta in casa per 4-1 dall’ASD Gradoli (in rete Matteo Evangelisti) e vede oramai quasi impossibile la salvezza diretta (non più 14 ma 15 i punti da recuperare). Sabato 19 Marzo alle ore 15.00 trasferta al “Renato Beccacci” di Bolsena per affrontare una ASD Indomito Bolsena scivolata in zona play-out.



La sconfitta per 6-0 rimediata sul terreno del Dlf Civitavecchia, infine, fa precipitare la Categoria provinciale Under 19 del Dirigente Angelo Pagliacci all’ultimo posto in classifica. Sabato alle ore 18.00 gara casalinga al Dario Dante Vitali contro una ASD Manziana che dopo la rocambolesco vittoria per 4-3 inflitta alla ASD Virtus Marta approda nelle zone medo-alte della graduatoria.