Nuove date della Stagione 2022 al Teatro Bianconi di Carbognano (Viterbo)

NewTuscia – VITERBO / Di seguito il comunicato

Carbognano, 12 marzo 2022: “In questa non semplice Stagione di ripartenza per tutto il settore del Teatro nazionale, la Direzione del Teatro Bianconi è stata costretta, a causa di alcuni impegni imprevisti e improrogabili delle compagnie e degli artisti in cartellone, a riprogrammare le date degli spettacoli della seconda parte della Stagione che comunque terminerà nel mese di aprile con una cadenza settimanale degli spettacoli rimanenti.

Ecco quindi le nuove date: si ripartirà il 20 marzo con il magnifico Nel paese delle meraviglie di e con Melania Giglio, che consigliamo assolutamente di non perdere per la bellezza dello spettacolo e la bravura della protagonista. Seguirà il 27 marzo il divertente Coppie felicemente infelici di Sabrina Pellegrino; a seguire il 3 aprile la commedia di Dario Fo e Franca Rame Coppia aperta quasi spalancata. Il 10 aprile torna un grande amico del Bianconi Antonio Grosso con Il Piccolo Principe…in arte Totò. Chiuderà la stagione un’altra coppia di artisti molto amata e acclamata dal competente pubblico del Teatro viterbese: Diego Ruiz e Milena Miconi con La stranissima coppia.

Tutti gli spettacoli sono programmati di domenica alle ore 17.00. Ricordiamo anche che, per il momento, valgono ancora le prescrizioni sinora in vigore: quindi prenotazione obbligatoria, green pass rafforzato e mascherina FFP2. I biglietti potranno essere prenotati tramite mail a biglietteria@bianconi.it oppure telefonando al 340.1045098, anche tramite messaggio WhatsApp, oppure acquistati direttamente su www.ciaotickets.com.

Per informazioni e prenotazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098″