Borrelli gol manda giù il Monterosi, passa il Monopoli 1-0

NewTuscia – VITERBO / Il match

Una partita da 0-0. Questo era il risultato più giusto per Monterosi-Monopoli.

Un lampo di Borrelli però, arrivato al 77′ del secondo tempo ha deciso 90 minuti che definire noiosi sarebbe esercizio di sano ottimismo. Viteritti salta due avversari e mette dentro un cioccolatino per l’attaccante ospite che manda in estasi gli ospiti.

La possibilità di riscatto è dietro l’angolo: Mercoledì il calendario segna Turris-Monterosi.

Tabellino:

Gli attaccanti del Monterosi in azione in una fase di gioco allo stadio Rocchi di Viterbo

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Alia; Rocchi (85’ Buglio), Borri, Mbende; Basit (86’ Milani), Errico (86’ Luciani), Franchini, Parlati (64’ Adamo), Cancellieri; Costantino (78’ Caon), Ekuban. All.: Menichini.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella (58’ Viteritti), Morrone (78’ Hamlili), Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Borrelli (92’ Natalucci), Starita (78′ Rossi). All.: Colombo.

Marcatori: Borrelli (Monopoli, 77′)