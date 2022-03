La Viterbese pareggia 2-2 in rimonta ad Ancona e torna a sperare

Maurizio Fiorani

NewTuscia – ANCONA – La Viterbese esce indenne dalla difficile trasferta di Ancona dove i gialloblù, dove nel primo tempo erano sotto di due reti ad opera di Faggioli e Moretti e con una Viterbese in evidente difficoltà. Dopo una rete annullata all’Ancona-Matelica per un fallo sul portiere della Viterbesew Fumagalli, in avvio di ripresa la Viterbese prima accorcia le distanze con Mungo e poi sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poi il difensore Martinelli, che in mischia mette in rete per il 2-2 dei gialloblù, che si sono divorati una rete fatta da parte di Calcagni, che ha cincischiato davanti al portiere dell’Ancona-Matelica. Mercoledì prossimo arriva al Rocchi la Pistoiese: una partita che è un vero e proprio spareggio salvezza da non fallire.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

ANCONA-MATELICA: Vitali, Noce, Masetti, Iotti, Di Rienzo, Iannoni, Papa, Del Carro, Del Sole, Faggioli, Moretti

A disposizione di Mr.Gianluca Colavitto: Avella, Bianconi, Rolfini, Sereni, Tofanari, Sabattini,Palesi, Ruani, Maurizi, Pecci.

VITERBESE: Fumagalli, Martinelli, Ricci, D’Ambrosio, Pavlev, Calcagni, Megelaitis, Mungo, Volpicelli, Bianchimano

A disposizione di Mr. Alessandro Dal Canto: Bisogno, Marenco, Polito, Semenzato, Adopo, Alberico, Iuliano, Murilo, Polidori.

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

Assistenti: Mattia Regattieri di Finale Emilia, Simone Piazzini di Prato

Quarto Uomo: Debora Bianchi di Prato.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO



L’Ancona-Matelica parte subito forte in attacco e la Viterbese soffre.

Al 12° i Dorici si portano in vantaggio con Faggioli, servito in area di rigore della Viterbese e mette in rete alle spalle del portiere della Viterbese; con la difesa della Viterbese apparsa distratta.

La Viterbese si trova in grande difficoltà sulle ripartenze veloci degli attaccanti marchigiani.

Al 23° cambio nella Viterbese: esce per infortunio Bianchimano; al suo posto entra Polidori.

Al 27° raddoppio dell’Ancona-Matelica in contropiede con Moretti, che su una rapida ripartenza, dal limite lascia partire un tiro che fulmina il portiere della Viterbese Fumagalli.

Al 38° L’Ancona-Matelica vicina al 3-0 con un palo colpito da Iannoni.

La Viterbese è come un pugile suonato, non è in grado di ripartire e subisce ogni volta che l’Ancona-Matelica riparte in contropiede.

La prima frazione di gioco è terminata con l’Ancona-Matelica in vantaggio per 2-0 ed una Viterbese non pervenuta.



CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Doppio cambio nella Viterbese: entrano Murilo e Semenzato.

Al 2° L’Ancona-Matelica sfiora la 3° rete fallo di Del sole su Fumagalli e pallone che mette in rete, ma l’arbitro annulla la rete per gioco falloso.

Al 9° la Viterbese accorcia le distanze con Mungo che con un bel pallonetto supera il portiere dell’Ancona-Matelica Vitali.

La Viterbese sembra essersi ripresa e pressa i Dorici nella loro metà campo conquistando diversi corner consecutivi.

Al 12° La Viterbese pareggia con Martinelli, che mette in rete.

Al 22° viene ammonito Martinelli della Viterbese per gioco falloso.

Al 28° viene ammonito Fumagalli della Viterbese.

Al 30° cambio nella Viterbese: esce Volpicelli ed entra Alberico.

Al 32° rovesciata di Murilo e parata del portiere Vitali dell’Ancona-Matelica.

Al 33° Viterbese vicina al 3-2 con Murilo che serve Calcagni che da buona posizione manda incredibilmente fuori.

L’Ancona-Matelica prova un forcing e la Viterbese soffre.

L’arbitro concede 3 minuti di recupero

Al 46° cambio nella Viterbese: esce Mungo al suo posto entra in campo Adopo.

La Viterbese riesce ad uscire indenne dalla difficile trasferta di Ancona.

RISULTATI DELLA 31° GIORNATA

ANCONA-MATELICA-VITERBESE 2-2

CARRARESE-MODENA 2-3

IMOLESE-VIRTUS ENTELLA 1-1

PISTOIESE-SIENA 0-1

SIENA-GUBBIO 1-2

OLBIA-PESCARA

PONTEDERA-FERMANA

TERAMO-MONTEVARCHI

VJS PESARO-GROSSETO

CLASSIFICA

MODENA 74

REGGIANA 69

CESENA 58

VIRTUS ENTELLA 53

PESCARA 50

ANCONA-MATELICA 47

GUBBIO 43

LUCCHESE 39

CARRARESE 38

VJS PESARO 38

SIENA 35

OLBIA 35

TERAMO 33

MONTEVARCHI 31

FERMANA 30

PISTOIESE 28

VITERBESE 27

IMOLESE 27

GROSSETO 24