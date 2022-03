Disposta l’autopsia sulla salma di Claudio Carolini

NewTuscia – VITERBO – E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Claudio Carolini, il 45enne trovato senza vita nel parcheggio di un locale notturno la notte tra 10 e 11 marzo. Le ipotesi verterebbero al momento su un malore incorso all’uomo poco dopo una lite nel locale per cui sembrerebbe essere intervenuto anche un buttafuori, ma solo l’esame autoptico, in programma per oggi permetterà di conoscere la realtà dei fatti.

Le due persone nel locale con cui avrebbe acuto a che dire e che si sarebbero poi allontanate, come anche lui del resto, sono state inserite nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio preterintenzionale.