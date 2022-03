Trovato morto vicino ad un locale del Poggino

NewTuscia – VITERBO – E’ stato trovato nei pressi di un parcheggio di un locale nei pressi del Poggino, il corpo di C. C., un uomo di 45 anni; il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra giovedì 10 e venerdì 11.

Il magistrato ha stabilito l’esame autoptico e l’apertura di un fascicolo, ma da un primo esame, e visto che il corpo non mostrerebbe segni di violenza, l’uomo sembrerebbe essere stato colto un malore. Nel frattempo le indagini proseguono e stando a quanto ricostruito, all’interno del locale in cui anche C. C. si trovava, sarebbe avvenuto un litigio tra alcuni dei clienti.