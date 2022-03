Rotelli (FdI): “Nuovo Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale di Ancona, Vincenzo Garofalo”

NewTuscia – ROMA – Votato, in Commissione Trasporti, il nuovo Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale di Ancona, Vincenzo Garofalo.

L’ingegner Garofalo è già stato presidente dell’Autorità portuale di Messina dal 2003 al 2007 e vice presidente di Assoporti.

Si tratta di una nomina importante anche per la Tuscia e per una delle sue opere infrastrutturali più importanti, la Trasversale Orte-Civitavecchia che in realtà, nel progetto completo arriva fino ad Ancona, diventando il Corridoio dei Due mari.

Una figura strategica dunque si aggiunge a questa annosa battaglia per lo sviluppo del territorio.

Dopo i numerosi e proficui incontri, avuti già dal 2018, con il presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, Pino Musolino, si va a consolidare una rete di collaborazioni fondamentali per la crescita economica e turistica.

Subito dopo l’insediamento, incontrerò l’ing.Garofalo, nell’ottica del consolidamento delle relazioni utili al raggiungimento dell’obiettivo, il completamente della trasversale. Abbiamo un alleato in più.

Mauro Rotelli – deputato Fratelli d’Italia