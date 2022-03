L’Active Network Futsal parte domani per la sfida di Genzano

NewTuscia – VITERBO – Alle 16.00 il big match contro l’Ecocity. Queste le parole di Mister Ceppi alla vigilia: “È il peggior momento per affrontare questa squadra. Viene da due sconfitte, quindi, andare ora a casa loro vuol dire trovare un ambiente che desidera tornare a fare punti, visto anche il blasone. Scaricheranno contro di noi tutta l’energia che gli è rimasta”.

Ma i suoi ragazzi si sono preparati: “La mia squadra arriva a questa partita nel migliore dei modi mentalmente e fisicamente. Se a inizio campionato ci avessero detto che avremmo affrontato l’Ecocity in casa con 10 punti in più avremmo fatto carte false. Questo deve darci serenità. È una partita molto difficile e noi l’abbiamo preparata al meglio. Dobbiamo giocarla come una normale partita di campionato. Se si vuole arrivare lontani è bello anche affrontare giocatori come quelli del Genzano”.

Gara importante che non avrà, però, importanza capitale per i viterbesi: “Ho cercato di mantenere l’attenzione alta e abbassare la pressione dei ragazzi. Per noi deve essere una partita come un’altra, non determinante”.