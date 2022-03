Domus Mulieris impegnata a Roma contro Smit

NewTuscia – VITERBO – Secondo impegno della Poule Salvezza per le ragazze della Domus Mulieris, protagoniste del campionato di serie B di basket. Il gruppo gialloblù, rinfrancato dalla bella vittoria conquistata la scorsa settimana ai danni di Rieti, farà tappa questo sabato pomeriggio a Roma per affrontare lo Smit andando a caccia di due punti che potrebbero già mettere al sicuro la permanenza nella categoria.

In classifica, infatti, le romane hanno due punti in più rispetto alle gialloblù (10 contro 8) ed entrambe le squadre hanno incrementato il bottino derivante dalla prima fase con due vittorie all’esordio nella Poule Salvezza. Smit, in particolare, ha vinto a Frascati, cogliendo l’unico successo esterno della prima giornata, e si è confermata come una delle squadre di maggior valore del girone. La formula prevede che le ultime due classificate dopo la conclusione del girone all’italiana retrocedano in serie C e, per non correre rischi di alcun tipo, sia la Domus Mulieris che lo Smit hanno tutto l’interesse a mettersi al riparo il prima possibile da spiacevoli sorprese.

“Sarà una partita difficile – commenta il tecnico viterbese Carlo Scaramuccia – contro un’avversaria sempre temibile e che sa dare il meglio quando gioca in casa. Non siamo nelle migliori condizioni a causa di parecchie assenze ma la bella prestazione difensiva della scorsa settimana contro Rieti ci fa ben sperare. Servirà la stessa intensità e la stessa applicazione in difesa e a rimbalzo per contrastare una squadra che ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate in casa”.

Problemi di infortuni per la Domus Mulieris che, oltre alla lungodegente Anna Schembari, out per la stagione, non potrà contare nemmeno su Joana Valtcheva, ferma per un problema alla caviglia che le ha fatto saltare anche la gara contro Rieti, e dovrà rinunciare anche ad Alessandra Taurchini, assente per questo impegno.

Palla a due in programma alle 18,15 e direzione di gara affidata a Matteo Bertoni di Anzio (RM) e Valentina Martina Capatan di Cisterna di Latina (LT).