NewTuscia – VITERBO – Divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione in via Villanova lunedì 14 marzo, dalle ore 7 alle ore 19, nel tratto compreso tra il civico 15 e il civico 48.



I provvedimenti, disposti con apposite ordinanze del settore VII (n. 151 e n. 152 del 9/3/2022), su istanza di un privato richiedente, si rendono necessari per consentire lo smontaggio di una gru.



Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni. Sul posto sarà collocata idonea segnaletica stradale a cura del richiedente.