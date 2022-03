Contrasto all’abbandono dei rifiuti, le azioni dell’amministrazione del Comune di Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Sei verbali per abbandono di rifiuti abbandonati o non conferiti correttamente. Ha portato a questo risultato l’intervento straordinario di pulizia del territorio e raccolta di rifiuti effettuato dalla Sate spa su indicazione del Comune. Intervento con cui si è provveduto a ispezionare le buste abbandonate nelle varie zone del paese, comprese quelle rinvenute in via della Repubblica. Grazie ai controlli effettuati sono stati, appunto, elevati 6 verbali per abbandono.





Le buste sono state aperte dagli operatori della Sate spa in presenza degli agenti della Polizia municipale. L’assessore Lorena Sconocchia si congratula con gli uffici e con gli addetti, con i quali sta lavorando al fine di arginare in modo sempre più tempestivo il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, anche con dispositivi di rilevamento immediato del reato ambientale.