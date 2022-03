Commercialista investito in via del Pilastro, aperto fascicolo per omicidio stradale

NewTuscia – VITERBO – Aperto un fascicolo per omicidio stradale in seguito alla morte del commercialista Andrea Cardoni, il 53enne che ieri pomeriggio, poco dopo le 15.00, è stato investito da una vettura in via del Pilastro.

Si stava recando a piazza della Rocca, dove aveva uno studio, quando è avvenuto l’impatto con la macchina che veniva da via della Palazzina: sembrerebbe che sia stato investito sulle strisce pedonali.

I soccorsi, che non sono riusciti a salvarlo, hanno trasportato all’ospedale in stato di shock la donna al volante, a cui per il momento è stata ritirata la petente.

La salma è invece a disposizione dell’autorità giudiziaria per un esame esterno del corpo.