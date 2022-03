Appunti su Luce Nuova sui Fatti dedicata a “La priorità della donna: guerra, religione, politica e arte”

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Le Donne e la guerra: in questa sfida apparentemente impari, ciò che ha più colpito e profondamente commosso noi conduttori, chi scrive con il collega Gaetano Alaimo, e penso tutti i telespettatori e’ stata la grande forza interiore e la dignità affermata oltre l’apparente fragilità delle donne che abbiamo intervistato.

In particolare Valeria Zubova, mamma di due bambini piccolissimi fuggita da Leopoli, che ha raggiunto dopo due giorni di viaggio l’Italia che ci ha descritto con le lacrime agli occhi la straordinaria accoglienza ricevuta nelle nazioni attraversare e al suo arrivo in Italia: attenzioni che vanno oltre gli aiuti materiali, i generi di prima necessità per i suoi due bambini ancora in fasce, dal the’ caldo, all’accoglienza spontanea nelle case di tanti “cittadini europei”.

Suor Maria Filotea, che vive dal 2017 nel Convento di San Francesco a Bagnoregio con altre 12 consorelle ucraine, ci ha riferito come con il contatto giornaliero con i suoi genitori ed i parenti che ancora resistono in Ucraina si sia instaurato un rapporto stretto di condivisione umana, con il dialogo e la preghiera come reazione alla violenza cieca dell’esercito invasore. Suor Maria Filotea ha poi rivolto un ringraziamento particolare al sindaco Luca Profili e alla comunità di Bagnoregio che da subito ha mostrato solidarietà e vicinanza alla suore ucraine ospiti nel convento francescano.

Al termine della puntata di Luce Nuova abbiamo approfondito con il presidente Giorgio Petrucci della Banda Città di Orte e dell’Associazione Musicale Incontri Mediterranei la storia della Banda Città di Orte molto antica (fondata nel 1815) e prestigiosa, delineando le caratteristiche del complesso bandistico e le attività concertistiche eseguite negli anni.

A fianco della Banda cittadina opera da anni, dal dicembre del 1992, una qualificata Scuola di Musica, per la quale il presidente Petrucci ci ha delineato le caratteristiche e gli insegnamenti impartiti.

L’associazione Incontri Mediterranei completa l’attività culturale di Banda e Scuola di Musica, conferendo ad Orte il carattere di Città della Musica, con le Stagioni concertistiche dedicate agli Strumenti Storici, svoltesi in varie città del Centro Italia e i Corsi internazionali intensivi per i vari strumenti.